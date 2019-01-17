Alanya’da gol sesi çıkmadı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa, Alanya’da karşı karşıya geldi. İki takımın da gol fırsatlarından yararlanamadığı karşılaşma, 0-0 berabere sona erdi. Aytemiz Alanyaspor’un Fenerbahçe’den kiraladığı Ozan Tufan, mücadelenin 63. dakikasında oyuna girerek bir yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez resmi maçta forma giymiş oldu. Kasımpaşa’nın 6. dakikada Diagne ile attığı gol, VAR kararı ile iptal edildi.

Maçın ardından Alanyasporlu Tzavellas’a tüküren Kasımpaşa’nın golcüsü Diagne kırmızı kart gördü.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Suat Arslanboğa, Mehmet Metin, İbrahim Bozbey

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Baiano, Merih Demiral, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Taha Yalçıner (Dk. 63 Ozan Tufan), Villafanez (Dk. 79 Sural), Djalma Campos (Dk. 63 Efecan Karaca), Junior Fernandes, Cisse

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Ben Youssef, Veysel Sarı, Özgür Çek, Hajradinovic (Dk. 69 Josue Sa), Sadiku (Dk. 90 Tarkan Serbest), Pavelka, Eduok (Dk. 75 Heintz), Trezeguet, Diagne

Kırmızı kart: (Maç bitiminde) Diagne (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 25 Villafanez (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 45 3 Sadiku, Dk. 73 Pavelka (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6′ Pavelka’nın pasında Özgür Çek, sol köşeden topu ceza sahası içerisine gönderdi. Diagne, kontrol ettiği meşin yuvarlağı filelere yolladı. Maçın hakemi Suat Arslanboğa, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarı üzerine ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

45+2′ Alanyaspor'un kullandığı serbest vuruşta dönen topu ceza sahası içerisinde kontrol eden Campos rakiplerini çalımlayarak topu kale önüne gönderdi. Burada topla buluşan Fernandes’in şutunu defans kornere gönderdi.

55′ Trezeguet’nin ceza sahasına ortasında topla buluşan Diagne, kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kaldı. Diagne’nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

67′ Ani gelişen Alanyaspor atağında ceza sahasına sokulan Ozan Tufan'ın sert şutu az farkla auta gitti.

78′ Sağ kanattan Villafanez’in pasında topla buluşan Baiano, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Efecan Karaca’ya aktardı. Bu futbolcunun vuruşunda, top yandan auta çıktı.

81′ Popov'un sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı ortada Hassan'ın kafa vuruşu kaleci Haydar'da kaldı.