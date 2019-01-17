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Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor’da
Çaykur Rizespor

Aatif Chahechouhe, Çaykur Rizespor’da

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı.

17 Ocak 2019 12:18

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe’de forma giyin Aatıf Chahechouhe ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Çaykur Rizespor Kulübü Sportif Direktörü Yılmaz Bal,  yaptığı açıklamada, 32 yaşındaki Faslı futbolcunun teknik direktörleri Okan Buruk’un kadroda görmek istediği önemli bir oyuncu olduğunu belirtti.

Buruk’un isteği üzerine, bu futbolcunun transferi için Fenerbahçeli yöneticilerle görüştüklerini aktaran Bal, “Bu konuda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’a çok teşekkür ediyoruz, transferde bize büyük kolaylık sağladı. Futbolcuyla da görüşerek sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.” ifadelerini kullandı.

Yılmaz Bal, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından bu futbolcuyla sözleşmenin kısa süre sonra Rize’de imzalanacağını sözlerine ekledi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Çaykur Rizespor’umuz Fenerbahçe’de forma giyen Faslı oyuncu Aatif Chahechouhe ile yılsonuna kadar anlaşma sağladı.

Transferin gerçekleşmesinde özel çaba sarf eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç’a ayrıca teşekkür ederiz.

Aatif Chahechouhe’ya kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.

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Son güncelleme 13:52 | 17 Ocak 2019
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor Fenerbayhçe transfer
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