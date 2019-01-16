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VakıfBank: 3 – Beşiktaş: 2
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VakıfBank: 3 – Beşiktaş: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Vakıfbank, siyah beyazlıları 3-2 yendi

16 Ocak 2019 19:55

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.

Bu sonuçla VakıfBank 12. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt)

Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)

Setler: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9

Süre: 116 dakika (23, 22, 26, 28, 17)

Son güncelleme 19:55 | 16 Ocak 2019
beşiktaş vakıfbank
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