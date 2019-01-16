VakıfBank: 3 – Beşiktaş: 2

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti.
Bu sonuçla VakıfBank 12. galibiyetini aldı. Beşiktaş ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut
VakıfBank: Cansu Özbay, Robinson, Rasic, Sloetjes, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Kübra Çalışkan, Ebrar Karakurt)
Beşiktaş: Jerkov, Janset Cemre Erkul, Rykhliuk, Ceren Kestirengöz, Belien, Arelya Karasoy (Pınar Atasever, Rida Erlalelitepe, Merve Tanıl, Hümay Topaloğlu)
Setler: 18-25, 25-14, 25-20, 16-25, 15-9
Süre: 116 dakika (23, 22, 26, 28, 17)