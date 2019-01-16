Trabzon Balıkesirspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Balıkesir maçı hangi kanalda?

Trabzon Balıkesir Baltok maçı bugün futbol tutkunlarına heyecan yaşatacak. Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Peki Trabzonspor Balıkesir maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Balıkesirspor maçı bugün yani 16 Ocak 2019 tarihinde oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.