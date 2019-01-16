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Trabzon Balıkesirspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Balıkesir maçı hangi kanalda?
Ziraat Türkiye Kupası

Trabzon Balıkesirspor maçı saat kaçta? Trabzonspor Balıkesir maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Balıkesirspor maçının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbol tutkunları tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Tarihinde ikinci kez kupada eşleşen Trabzonspor ve Balıkesirspor maçı ligin ikinci devresinin başlamasına kısa süre kala iki takım için de ölçücü olacak. İşte Trabzon Balıkesir maçının saati ve kanalı...

16 Ocak 2019 10:50

Trabzon Balıkesir Baltok maçı bugün futbol tutkunlarına heyecan yaşatacak. Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Peki Trabzonspor Balıkesir maçı saat kaçta?

TRABZONSPOR BALIKESİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Balıkesirspor maçı bugün yani 16 Ocak 2019 tarihinde oynanacak mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL KADROLAR

Trabzonspor’un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hasan Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Rodallega 11’i ile sahaya çıkması bekleniyor.

Son güncelleme 10:50 | 16 Ocak 2019
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Bugün - 20:00
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Kasimpasa S.K.
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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