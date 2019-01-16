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TFF Başkanı Yıldırım Demirören vergi kaçakçılığı suçlamasından beraat etti
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TFF Başkanı Yıldırım Demirören vergi kaçakçılığı suçlamasından beraat etti

Beşiktaş A.Ş'nin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla "Vergi Usül Kanunu'na muhalefet" suçundan açılan davada, aralarında TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in de bulunduğu 6 sanığın beraatine karar verildi. O dönem Beşiktaş A.Ş.'nin Genel Koordinatörü olan Sami Çoban ile muhasebe departmanında çalışan 2 sanık ise, 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

16 Ocak 2019 11:33

Ümit TÜRK/İSTANBUL 

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş’ın eski yöneticileri hakkında, “Vergi usul kanununa muhalefet” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın karar duruşması yapıldı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya sanıklardan o dönem Beşiktaş A.Ş.’nin Genel Koordinatörü olan Sami Çoban katıldı. Diğer sanıkları ise avukatları temsil etti.

BİLİRKİŞİ: BAŞKAN VE YÖNETİCİLERİN SORUMLULUĞU YOK

Mahkeme dosyasına sunulan bilirkişi raporunda, Beşiktaş’ın 2005-2007 yılları arasında muhasebe kayıtlarında bulunan 51 faturaya ilişkin yapıldığı iddia edilen usulsüzlüğe ilişkin, o dönem Beşiktaş başkanı olan Yıldırım Demirören ile yönetim kurulu üyeleri; Murat Aksu, Kenan Öner, Ertunç Soğancıoğlu, Ertuğrul Kumcuoğlu ve Kıvanç Oktay’ın dava konusu eylemlere ilişkin iştirakleri ve sorumluluklarının bulunmadığı belirtildi. Raporda, dava konusu fiil ve işlemlerde Beşiktaş A.Ş.’nin Genel Koordinatörü Sami Çoban, mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Meral Öztekin ve muhasebe yöneticisi Gülfidan Karagöz’ün görev ve pozisyonları itibariyle sorumlu tutulabilecekleri kanaatine varıldığı ifade edildi.

DEMİRÖREN’İN AVUKATI BERAAT TALEP ETTİ

Davada söz alan şikayetçi Hürser Tekinoktay’ın avukatı, 25 bin 500 fatura içinde 51 faturanın bilhassa seçildiğini ve 41 faturada işlem yapıldığını savunarak, “Kulüp başkanı ve yöneticiler de sorumludur. Cezalandırılmalarını talep ediyoruz” dedi. Yıldırım Demirören’in avukatı da, bilirkişi raporunda herhangi bir sorumluluk yüklenmediğine dikkat çekerek beraat kararı verilmesini istedi.

“ORTADA SUÇ YOK”

Sanık Sami Çoban ise savunmasında, söz konusu dönemde Beşiktaş’ın Genel Koordinatörü ve bağlı şirketlerin genel müdürü olduğunu hatırlatara, “Benim altım mali işler genel müdür yardımcısı ve muhasebe departmanı çalışanları vardı. Ortada bir suç yok. Yani menfaat elde edilmemiştir. Bilirkişi, bir suça sanık yaratmaya çalışmıştır. Beraatimi istiyorum” dedi.

BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Yıldırım Demirören ile Murat Aksu, Kenan Öner, Ertunç Soğancıoğlu, Ertuğrul Kumcuoğlu ve Kıvanç Oktay’ın dava konusu eylemlere ilişkin iştirakleri ve sorumluluklarının bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

3 SANIĞA CEZA

Mahkeme, o dönem Beşiktaş A.Ş.’nin Genel Koordinatörü olan Sami Çoban ile mali işlerden sorumlu genel müdür yardımcısı Mehmet Meral Öztekin ve muhasebe yöneticisi Gülfidan Karagöz’ün, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

“BU İŞİ AMATÖR OLARAK YAPIYORUZ”

Davada daha önce ifade veren Yıldırım Demirören, suçlamaları kabul etmeyerek “Bizler diğer yönetici arkadaşlarımızla birlikte bu işi amatör olarak yapıyoruz. Kimi zaman kendi cebimizden harcamalar yapmaktayız. Yoğunluktan dolayı muhasebe de hata yapılmış olabilir. Hata farkedildiğinde vergi dairesine borçlar ödenmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” diye konuşmuştu.

YARGITAY BERAAT KARARINI BOZMUŞTU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2005-2007 yılları arasında 51 faturaya ilişkin kayıtlarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla, arasında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören’in de bulunduğu eski kulüp yöneticileri hakkında dava açılmıştı.

Şirketin yönetim kurulu başkanı, üyesi, genel müdürü ve muhasebe müdürü olarak farklı görevleri bulunan sanıkların, mükellef şirket tarafından, Aralık 2005- Ağustos 2007 tarihleri arasında düzenlenen 51 adet satış faturasına ilişkin yasal defterlere yapılan 41 adet hileli kayıt sonucunda belli miktar KDV matrahının beyan dışı bırakılmak suretiyle, defter ve belgelerde muhasebe hilesi yapma suçunu işledikleri iddia edilmişti. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, sanıkların beraatine karar verilmişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını “eksik inceleme” nedeniyle bozmuştu.

Son güncelleme 11:33 | 16 Ocak 2019
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