Son dakika… Galatasaray Ozan Kabak’ın Stuttgart’a transferini KAP’a bildirdi!

SKOR DIŞ HABERLER / Galatasaray Ozan Kabak’ın transferi konusunda Stuttgart ile 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Sezon sonuna kadar takımda kalması beklenen Ozan Kabak bugün öğlen saatlerinde Alman ekibinin yaptığı son teklifi kabul etti.

Takımdan ayrılan Garry Rodrigues’in ardından Belhanda’nın da durumunun belirsiz olması Fatih Terim’i düşündürürken Ozan Kabak için gelen 11 milyon Euro’luk teklif transferin önünü açtı.

Sarı kırmızılı yönetimin maaşına zam yapmadığı Ozan, Alman kulübü ile her konuda anlaşmaya varırken Galatasaray’ın da teklifi kabul ettiği öğrenildi. Hocası Fatih Terim’den de onay alan Ozan Kabak, anlaşmanın resmiyete dökülmesinin ardından artık Bundesliga’da forma giyecek. Galatasaray Ozan Kabak’ın transferini KAP’a bildirdi.

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İŞTE GALATASARAY’DAN YAPILAN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel Futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak’ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen 18 yaşındaki oyuncunun gitmek için istekli olması ve Stuttgart’ın büyük ilgisi sonrası biten transfer Alman basınında da günün en çok konuşulan haberi oldu. Ozan Kabak’ın son kararını vermesiyle Galatasaray ve Stuttgart’ın anlaşmaya varması ve potansiyeli genç bir oyuncunun transfer edilmesi Almanya’da geniş yankı uyandırdı.