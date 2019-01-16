Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Yeni transferin yıllık kazancı açıklandı!

Galatasaray savunmacı transferiyle defans hattını rahatlattı. Galatasaray’ın yeni transferinin kulübe maliyeti belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor maçının ardından konuşan Abdurrahim Albayrak, muhabirin transfer sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

GALATASARAY’IN YENİ TRANSFERİ NE KADAR KAZANACAK?

Galatasaray’ın yeni transferi Marcao için Chaves kulübüne 4 milyon Euro ödeneceği açıklanırken Brezilyalı futbolcunun yıllık kazancı da KAP’a bildirildi. Sarı kırmızılı ekip genç futbolcunun bonservisi için Portekiz takımına 4 milyon Euro ödeneceğini belirtti.

Öte yandan Marcao'ya bu sezonun kalan kısmı için 400 bin Euro, diğer 3 sezonda ise sırasıyla 800, 850 ve 900 bin Euro garanti ücret ödeyeceği aktarıldı.

İşte Galatasaray'ın KAP'a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ABDÜLRAHİM ALBAYRAK’IN TRANSFER YANITI ŞAŞIRTTI

Muhabirin “Transferle ilgili ne söyleyeceksiniz? Taraftar çok merak ediyor.” sorusuna Albayrak, “Transferi biz de çok merak ediyoruz.” sözleriyle yanıt verdi.

Bu cevap sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.