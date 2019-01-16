Son dakika… Galatasaray Tarık Çamdal’ın sözleşmesini feshetti!

Galatasaray’da ağır sözleşme şartları nedeniyle uzun süredir tartışma konusu olan Tarık Çamdal hikayesi bitti.. Galatasaray, Tarık Çamdal’ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini duyurdu.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama:

Galatasaray Sportif A.Ş., oyuncu Tarık Çamdal ile yolları ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Açıklamada yer alan ifadeler şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Tarık Çamdal’ın sözleşmesi şirketimiz tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir.”

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Sarı kırmızılı kulüp oyuncu ile fesih konusunda anlaşamadığı ve bu gelişmenin ardından tek taraflı fesih yoluna gidildiği öğrenildi.

4.5 SENEDE YAKLAŞIK 7 MİLYON EURO KAZANDI

Tarık Çamdal 2014-2015 sezonunda Galatasaray’a 4 milyon 750 bin euroya Eskişehirspor’dan gelmişti. 27 yaşındaki futbolcu 4.5 senede Galatasaray ile toplam 42 maçta, gol ve asist üretemedi. Tarık Çamdal toplamda 6 milyon 955 bin Euro kazanarak Galatasaray kariyerini noktaladı.