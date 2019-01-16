Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Elis transferi bitti mi?

Fenerbahçe’nin transfer dündeminde ayrıca Comolli’nin beğendiği isimlerden Emmanuel Dennis var. Comolli Emmanuel Dennis’i kiralama yoluna gitmek istiyor. Ayrıca dün eski Beşiktaşlı Anderson Talisca’nın da Fenerbahçe’ye transfer olacağı yönünde haberler basında yer aldı.

ELİS’TEN FLAŞ TRANSFER AÇIKLAMASI

Alberth Elis, özel röportajında ‘Fenerbahçe ile görüşüyor musun?’ şeklindeki soruyu yanıtladı ve ”Evet, bir teklif var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Fenerbahçe çok büyük bir takım, Türkiye liginin de rekabet düzeyinin yüksek olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’den taraftarların sosyal medya hesaplarını takip etmeye başladığını söyleyen 22 yaşındaki hücum ouncusu ”Sosyal medya hesabımı birçok Türk takip etmeye başladı. Hepsi bana Fenerbahçe’ye gelmemi söylüyor. Tanrı’ya güveniyorum. Bekleyip göreceğim” dedi.

Genç oyuncu Houston Dynmamo’nın kendisi için bir bonservis belirlediğini ancak kendisinin de Avrupa’ya gitme fırsatını değerlendirmek istediğini dile getirdi.

Golcü oyuncu ‘Türkçe birkaç kelime öğrendin mi?’ şeklindeki soruyu ise gülerek ”Hayır, henüz öğrendim” sözleriyle yanıtladı.

Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği Alberth Elis geçtiğimiz sezon Houston formasıyla MLS’te 30 maçta 11 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE EMMANUEL DENNİS’İN PEŞİNDE

Slimani, Ayew ve Frey'in formsuzluğu Fenerbahçe'yi hem kanatta hem de ileri uçta oynayabilecek bir oyuncu aramaya iterken Damien Comolli'nin uzun süredir izlediği ve çok beğendiği bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Bu oyuncu Club Brugge'de forma giyen Emmanuel Dennis…

21 yaşındaki Nijeryalı için Fenerbahçe bir süredir Belçika ekibiyle görüşme halinde…

FENERBAHÇE DİĞER TRANSFER HABERLERİ

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