Okan Derici yeniden Altınordu’da

Ligde ikinci yarıya 20 Ocak Pazar günü oynayacağı Balıkesirspor Baltok maçıyla başlayacak Altınordu, iki sezon önce de kırmızı-lacivertli formayı giyen orta saha oyuncusu Okan Derici ile 2,5 yıllık sözleme imzaladı. Okan Derici, Altınordu'da 2016-2017 sezonunda kiralık olarak görev yaptıktan sonra kulübü Gazişehir Gaziantep’e dönmüş, önceki gün ise serbest kalmıştı.

Okan Derici'nin Altınordu'da yarım kalan bir hikayesi olduğunu belirten İcra Kurulu Başkanı Barış Orhunbilge, “Okan Derici, profesyonelliğiyle bizde çok iyi bir izlenim oluşturmuştu. ALFA'daki evlatlarımızın maçlarını izleyip ağabeylik yapması ve sosyal medyadan onlara sürekli destek vermesi, kimyamızın tuttuğunun göstergesi oldu. Sıkı sıkıya sarıldığımız ‘İyi Birey, İyi Vatandaş, İyi Futbolcu’ mottomuza uygun bir isimle yeniden birlikte olacağımız için mutluyuz” dedi. Orhunbilge, Okan Derici'yi transfer olarak değil bir proje olarak kabul ettiklerini vurguladı.

Transferini “uzun ve zorlu bir süreç” olarak nitelendiren Okan derici ise şöyle konuştu: “Evim olarak gördüğüm bir kulübe döndüğüm için çok huzurluyum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Takım olarak her şeyimizi ortaya koyarak üç kez kaçırdığımız Play-Off'u bu kez yakalayacağımıza eminim.”

Okan Derici, bu sezon Gazişehir formasıyla çıktığı 9 maçta 1 gol atıp, 1 de asist yaptı.