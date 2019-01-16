Mehmet Demirkol: Fenerbahçe’yi kurtaracak oyuncu değil

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN Sports Haber’de yayınlanan beIN Manşet programına gündemi değerlendirdi. İşte Mehmet Demirkol’un açıklamalarından satır başları…

“Belhanda gönderilebilir ama…”

Alan ve Demba Ba transfer edilecekse Belhanda gönderilebilir ama bu sefer de oyun değişecek. Arkalarında Fernando ve Ndiaye ile birlikte Fatih hocanın ilk sezonundaki bir oyun daha da üstünü almak mümkün olabilir. Elmander – Necati ve Selçuk Melo gibi bir oyun.

Orta saha inşa etmek işin en zoru. Çok iyi oyuncularla çok kötü bir orta saha yapabilirsin ya da ortalama oyuncularla iyi bir orta saha yaparsın. Melo – Selçuk efsanesinden bahsediyorsak bunu Ujfalusi’den, Elmander’den bağımsız değerlendiremeyiz. Ndiaye bazen her hareketi faul olan bir bombaya dönüşebiliyor. Ama adamın müdahale alanını daraltırsan bu düzeltilebilir. Medel’in de her hareketi faul. Çünkü kapılması gereken alan çok fazla. Vucüt vucüda olsa faul olmaz.

Belhanda’nın oynadığı maçlarda Galatasaray’ın öne yerleşmesi daha kolay oldu ama geniş alanlarda Belhanda kayboldu. Takımın toplu hareket etmesi gerekiyor. Çapa en kritiği. O oyunu sağlayabilirsen ya da karşı presi zamanında yapabilirsen iş çok kolaylaşıyor. Muhtemelen Fatih hoca bunu kurmak istiyor. Belhanda sadece kendi performansından gitmeyecek. Sahada başka bir oyun oynanamıyor.

“Başakşehir’in neye ihtiyacı varsa onu yapıyor”

Ben bir oyuncuya bu kadar kafayı takmayı anlayamıyorum. Başakşehir’in neye ihtiyacı varsa onu yapıyor. Robinho’ya ihtiyacı vardı gittiler onu aldılar. Ama yarışta Trabzonspor da var. Onazi ilk yarının en iyi oyuncularından biriydi. Onun yokluğunda nasıl olacak? Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi perişan etmişti. Tarihi farklar olabilirdi. Bu oyunu sağlayan oyuncularda eksikler var. Ünal Karaman onu nasıl kapatacak bu önemli. Fenerbahçe ve Beşiktaş şampiyon olacaklarını belli ederler. En iyi kadrolarla olurlar ama Galatasaray en olmayacak zamanda bile şampiyon olabiliyor.

Taraftar transfer istiyor ama Fatih Terim takımı değiştirmek istiyor. Bunun ikisi arasında fark var. Her oyuncu gidebilir, diyor. Ama taraftar sadece transfer istiyor.

“Fatih Terim geldiğinden beri takımı değiştirmek istiyor”

Fatih Terim’in ve yönetimin birbirlerinden memnun olduklarını söyleyemeyiz. Olaylı Fenerbahçe maçından sonra üç ismi yan yana görmedik. Orada bir anlaşmazlık olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe takımı yeni yapmıştı. Galatasaray için öyle bir şey kabul görmez. Fatih Terim geldiğinden beri takımı değiştirmek istiyor. Ara transferde 1 transfer yapıyorsan, ‘Bir aksilik oldu’ dersin ama daha fazla transfer yaparsan planlayamamışsındır.

“Arda Turan Beşiktaş’a transfer edilirse…”

Arda Turan’ın futbol oynaması için daha doğru bir ortam olamaz. Burak’ın üzerine Arda Turan da transfer edilirse Beşiktaş taraftarı sorun çıkarabilir. Başka bir durum olur. Dünyada olabilecek en iyi yerde. Arda kendi oyununu oynarsa kimse kesemez onu. Arda’yı oynatmak istemezsin ama oynatmak zorunda kalırsın çünkü yetenek öyledir. Arda Turan’ın vasat olma hakkı yok, %100’ü ile oynayacak.

Senin forvetin 1 gol atmışsa, 10 numaran isabetli şut atamamışsa kadroya ilk olarak Valbuena’yı yazacaksın. Tolgay da gelip seni kurtaracak bir oyuncu değil. Valbuena ve Tolgay takası bana mantıklı gelmedi.

Babel’in Fulham’a transferi hakkında…

Babel opsiyonlarını açık tutuyor. İmza parası alacak. Serbest kalmak istiyor. Bonservisi elinde olan bir Babel ile Beşiktaş’ta olan Babel arasında bir fark var. Haziran ayında bütün opsiyonları açık olsun istiyor. İngiltere’de 3.5 ay oynayacak, ortaya başka seçenekler de çıkabilir. Babel için Beşiktaş ve Fulham dışında da seçenekler var. Quaresma ve Lens’in sağ kanat oyunu, sol kanat oyunundan daha kuvvetli. Şenol Güneş, Güven Yalçın’ı sol kanatta deneyebilir. Gökhan Töre normal şartlarda Babel’i bile kesebilir.

“Bir oyuncunun fiyatını alıcısı belirler”

Bir oyuncunun fiyatını alıcısı belirler. Bir oyuncuyu Sivasspor, Malatyaspor ve Kayserispor istedi. Bir de Dortmund ve Chelsea geldi, diyelim. Oyuncunun fiyatı nasıl olur? Bir oyuncuyu Erzurumspor alırken fiyatı başka olur, Fenerbahçe alırken belli olur. Bunun normali de budur. Galatasaray eğer bir oyuncuya gidiyorsa bunun değeri farklı olur. Tabii ki daha ucuza kapat ama bir taraftan da durum bu. Suudi Arabistan’dan bir kulüp geldi. Belhanda için Galatasaray’a 2 milyon Euro verdi. Bu kabul edilir mi?

Marcao’nun oyununa baktım ama uzun süredir takip etmedim. Oyuncu hakkında çok kötü bir şey duymadım. Çok özel bir oyuncu olduğu hakkında da bir şey duymadım. Yeni Felipe Melo falan olmaz. Melo geldiğinde Melo’ydu zaten. Hiç kusura bakmasınlar. “Hayal kırıklığına uğradım”

Kucka’dan çok şey bekliyordum ama olmadı. Hayal kırıklığına uğradım. Trabzonspor’un çehresini değiştirebilirdi. Ünal Karaman’ın bu sene yarattığı havanın içinde çok daha fazlası çıkmalıydı.