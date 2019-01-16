MAÇ SONUCU | Trabzonspor 2-1 Balıkesirspor Baltok | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 2-1 yendi. 30. dakikada Rodallega’nın şutunda savunmadan dönen top, Yusuf Yazıcı’nın önüne düştü. Bu futbolcunun ceza alanı çizgisinin hemen içinden yaptığı sert şutta meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta gitti. 45 1. dakikada Trabzonspor golü buldu. Abdülkadir Ömür’ün pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ekuban, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Atilla Özmen’in yanından filelere gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor’un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 48. dakikada Balıkesirspor Baltok, beraberliği sağladı. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu Hasan Batuhan Artarslan’ın önünden Nizamettin Çalışkan, gelişine şık bir vuruşla filelere yolladı: 1-1. 63. dakikada Trabzonspor, tekrar öne geçti. Pereira’nın sağdan ortasında ceza alanı içinde Rodallega kafa vuruşuyla topu filelerle buluşturdu: 2-1. Bordo-mavililer, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

21 kişilik kadronun 14’ü altyapıdan

Trabzonspor’un Balıkesirspor Baltok karşısındaki 21 kişilik kadrosunun 14’ü altyapıdan yetişen oyunculardan oluştu. Kadroda Kamil Ahmet, Toure, Pereira, Novak, Ekuban, Rodallega ile Ibanez dışındaki tüm oyuncular bordo-mavili takımın altyapısından A takıma yükselen oyuncular oldu. MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Bodrumspor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında 2. Lig takımlarından Bodrumspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süre geride götürdüğü maçın son anlarında 9 dakika içinde bulduğu 3 golle 3-2 galip geldi ve rövanş öncesi kritik bir galibiyet aldı. İlgili Haberi Oku Trabzonspor’un devre arası kampına giden genç oyunculardan Berkay Sefa Kara, Oğuzhan Açıl, Ali Osman Karnapoğlu ile Trabzon’da takıma dahil edilen Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Tayyip Ebrar Cumur, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Teknik direktör Ünal Karaman, Balıkesirspor Baltok maçında beklenene yakın kadroyu sahaya sürdü. Sakatlığı geçen Toure’yi ilk 11’de oynatan Karaman, orta sahada ise Hasan Batuhan Artarslan’ın yanında Kamil Ahmet Çörekçi’ye şans vererek sürprize imza attı.

Trabzonsporlu taraftarlar, Balıkesirspor Baltok ile oynanan maça fazla ilgi göstermedi. Tribünlerin önemli bir bölümü boş kalırken, az sayıda konuk takım taraftarı da takımlarına destek verdi.

Stat: Medical Park

Hakemler: Özgür Yankaya, Erdinç Sezertam, Candaş Erbil

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Hasan Batuhan Artarslan (Dk. 56 Abdulkadir Parmak), Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür (Dk. 78 Ibanez), Ekuban (Dk. 85 Berkay Sefa Kara), Rodallega

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Uğur Aygören (Dk. 67 Okan Alkan), Cüneyt Köz, Glumac, Bülent Cevahir, Cumali Bişi, Mehmet Boztepe (Dk. 76 Sedat Şahintürk), Nizamettin Çalışkan, Kethevoama (Dk. 46 Muhammed Ali Doğan), Beleck, Otoo

Goller: Dk. 45 1 Ekuban, Dk. 63 Rodallega (Trabzonspor), Dk. 48 Nizamettin Çalışkan (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kart: Dk. 76 Kamil Ahmet Çörekçi (Trabzonspor) MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Hatayspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un 32. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Hatayspor'da Bakary Nimaga 85. dakikada kırmızı kart gördü. İlgili Haberi Oku