MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Hatayspor’u 1-0 yenen Medipol Başakşehir rövanş öncesi avantajı elde etti.
Karşılaşmanın 32. dakikasında Emmanuel Adebayor’un golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
İkinci yarıda iki takımın da yakaladığı gol fırsatları sonuçsuz kalınca mücadele 1-0 Başakşehir’in galibiyetiyle sona erdi.
Öte yandan Başakşehir’de Arda Turan ve yeni transfer Robinho ikinci yarıda oyuna dahil oldu.
Hatayspor’un ikinci yarıda oyuna giren futbolcusu Bakary Nimaga 84. dakikada ‘VAR’ kararıyla direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal Elmas
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Serdar Taşçı, Karim Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Jojic, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 63 Arda Turan), Adebayor (Dk. 63 Robinho)
Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli, Mehmet Tayfun Dingil, Gökhan Karadeniz, Maiga, Korkishko, Diallo (Dk. 74 Caner Hüseyin Bağ), Tom (Dk. 46 Nimaga), Gomis (Dk. 65 Mirkan Aydın)
Gol: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)
Kırmızı kart: Dk. 84 Nimaga (Hatayspor)