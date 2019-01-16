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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Hatayspor'u ağırlayan Medipol Başakşehir, Emmanuel Adebayor'un 32. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi. Hatayspor'da Bakary Nimaga 85. dakikada kırmızı kart gördü.

16 Ocak 2019 20:46

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında Hatayspor’u 1-0 yenen Medipol Başakşehir rövanş öncesi avantajı elde etti.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Emmanuel Adebayor’un golüyle 1-0 öne geçen Başakşehir ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

İkinci yarıda iki takımın da yakaladığı gol fırsatları sonuçsuz kalınca mücadele 1-0 Başakşehir’in galibiyetiyle sona erdi.

Öte yandan Başakşehir’de Arda Turan ve yeni transfer Robinho ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Hatayspor’un ikinci yarıda oyuna giren futbolcusu Bakary Nimaga 84. dakikada ‘VAR’ kararıyla direkt kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

16 Ocak 2019 MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Bodrumspor | Ziraat Türkiye Kupası Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında 2. Lig takımlarından Bodrumspor'u konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süre geride götürdüğü maçın son anlarında 9 dakika içinde bulduğu 3 golle 3-2 galip geldi ve rövanş öncesi kritik bir galibiyet aldı. İlgili Haberi Oku

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serdar Diyadin, Kemal Elmas

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Attamah, Serdar Taşçı, Karim Hafez, Gökhan İnler, Napoleoni (Dk. 85 İrfan Can Kahveci), Jojic, Soner Aydoğdu, Elia (Dk. 63 Arda Turan), Adebayor (Dk. 63 Robinho)

Hatayspor: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Yasin Güreler, Murat Paluli, Mehmet Tayfun Dingil, Gökhan Karadeniz, Maiga, Korkishko, Diallo (Dk. 74 Caner Hüseyin Bağ), Tom (Dk. 46 Nimaga), Gomis (Dk. 65 Mirkan Aydın)

Gol: Dk. 32 Adebayor (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 84 Nimaga (Hatayspor)

Son güncelleme 20:54 | 16 Ocak 2019
hatayspor Medipol Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası
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