MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 3-2 Bodrumspor | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu ilk maçında sahasında Bodrumspor’u ağırlayan Evkur Yeni Malatyaspor, son dakikalarda üst üste bulduğu 3 golle mücadeleyi 3-2 kazanmayı başardı.

2. Lig takımlarından Bodrumspor, henüz 7. dakikada Ozan Sol’un golüyle 1-0 öne geçerken ilk yarının son dakikasında Hüseyin Kala’nın golü skoru 2-0’a getirdi.

Süper Lig’de bu sezon sergilediği performansla zirve yarışının içinde bulunan Yeni Malatyaspor, Bodrum karşısında iki farklı yenilgiye düşse de oyunu bırakmadı.

Ev sahibi ekip Yeni Malatyaspor 80’de penaltıdan Daniel Aleksic, 82’de Michael Pereira’nın golleriyle maçın son anlarında 2-2’lik beraberliği yakaladı. Ardından 89’de yine Aleksic’in golüyle 3-2 öne geçti ve maçı bu skorla galibiyetle tamamladı.

İki ekip 23 Ocak’ta rövanş karşılaşmasında bir araya gelecek.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mehmet Kapluhan, Murat Şener

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Gökhan Akkan, Erkan Kaş, Ahmet Ildız (Dk. 65 Robin Yalçın), Murat Yıldırım (Dk. 46 Donald), Mustafa Eskihellaç (Dk. 46 Barış Alıcı), Aleksic, Pereira, Ömer Şişmanoğlu

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Fırat Kocaoğlu, İzzet Yıldırım, Özgür Yılmaz, Muhammet Özkal, Orhan Aktaş, Ozan Sol, Seyid Ahmet Han, Erkan Değişmez, Hüseyin Kala (Dk. 82 Cem Ekinci), Harun Kavaklıdere (Dk. 73 Emre Şahin), Celal Dumanlı

Goller: Dk. 7 Ozan Sol, Dk. 45+2 Hüseyin Kala (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 80 (Penaltıdan) ve 89 Aleksic, Dk. 82 Pereira (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Muhammet Özkal, Dk. 64 Erkan Değişmez (Bodrum Belediyesi Bodrumspor), Dk. 52 Ömer Şişmanoğlu (Evkur Yeni Malatyaspor)