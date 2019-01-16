Kasımpaşa yeni transferi Simone Scuffet’i açıkladı!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Udinese’de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Simone Scuffet’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Scuffet, Serie A’da bu sezon 9 maçta forma giydi. İtalyan kaleci, Kasımpaşa’nın ara transfer döneminde Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic’in ardından kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.

Lacivert beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

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