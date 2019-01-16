SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li Tunç Soyer’e İzmir’de ilginç karşılama! | Son dakika haberleri
Kasımpaşa yeni transferi Simone Scuffet’i açıkladı!
Kasımpaşa

Kasımpaşa yeni transferi Simone Scuffet’i açıkladı!

İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaştı.

16 Ocak 2019 17:03

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, Udinese’de forma giyen 22 yaşındaki kaleci Simone Scuffet’i sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Scuffet, Serie A’da bu sezon 9 maçta forma giydi. İtalyan kaleci, Kasımpaşa’nın ara transfer döneminde Tobias Heintz, Azad Toptik ve Haris Hajradinovic’in ardından kadrosuna kattığı 4. oyuncu oldu.

Lacivert beyazlı ekibin resmi internet sitesinden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“İtalya Serie A ekiplerinden Udinese takımının 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktör Yardımcımız Emir Saraç'ın hazır bulunduğu imza töreninde kendisini sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.”

16 Ocak 2019 Tarık Çamdal, Galatasaray'dan dakikada 8 bin 755 TL kazandı Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Tarık Çamdal, sarı kırmızılı takımdan dakikada 8 bin 755 TL kazandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 17:03 | 16 Ocak 2019
Kasımpaşa Simone Scuffet udinese
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
0
-
0
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
0
-
0
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR