Golden State Warriors’dan rekorlarla gelen galibiyet

NBA’de normal sezon heyecanı 6 karşılaşma ile devam etti. Milli oyuncu Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Minnesota Timberwolves’u 149-107 mağlup etti. Furkan Korkmaz 11 dakika süre alırken 1 sayı, 6 ribaund ve 1 asistle oynadı. Philadelphia’da Joel Embiid 31 sayı, 13 ribaund ve Ben Simmons 20 sayı, 11 ribaund ile oynadı. Minnesota’da ise Derrick Rose 15 sayı, 4 asistle takımına katkı verdi.

Ersan’lı Milwaukee evinde galip

Milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın takımı Milwaukee Bucks, Fiserv Forum’da karşılaştığı Miami Heat’i 124-86’lık skorla yendi. Ersan İlyaova, 14 dakika süre aldığı maçta 5 sayı, 2 ribaund ile oynadı. Bucks’ta Eric Bledsoe 17 sayı, 5 ribaund ile oynarken, Miami’de ise Hassan Whiteside 19 sayı ile attı.

Golden State’den ilk çeyrek rekoru

Golden State Warriors, Denver Nugguts deplasmanından 142-111’lik skorla galip ayrıldı. Warriors ilk çeyrekte attığı 51 sayı ile NBA tarihinde ‘ilk çeyrekte en fazla sayı atan takım’ oldu. Golden State Warriors’da Stephen Curry 31 sayı, 6 ribaund, Klay Thompson 31 sayı, 3 ribaund ve Kevin Durant ise 27 sayıyla oynadı. Denver’da ise Malik Beasley’in 22 sayısı yetmedi.

NBA’de heyecan 8 karşılaşma ile devam edecek. Gecenin sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 131 – Phoenix Suns: 97

Philadelphia 76ers: 149 – Minnesota Timberwolves: 107

Atlanta Hawks: 142 – Oklahoma City Thunder: 126

Milwaukee Bucks: 124 – Miami Heat: 86

Denver Nuggets: 111 – Golden State Warriors: 142

Los Angeles Lakers: 107 – Chicago Bulls: 100