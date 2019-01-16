Galatasaray’a kötü haber! Fatih Terim’in dönüşü gecikti…

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu erteleme Fatih Terim'in dönüşünü de geciktirdi.

Fatih Terim normal şartlar altında, ligdeki Ankaragücü maçında cezasını tamamlayıp gelecek hafta içindeki kupa rövanşında takımının başında olacaktı. Ancak dünkü erteleme, Terim'in dönüşünü de geciktirdi.

Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü ve hafta içindeki kupa sınavlarını es geçip 19. haftadaki Göztepe deplasmanında kulübesine dönecek.

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