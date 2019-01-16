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Galatasaray’a kötü haber! Fatih Terim’in dönüşü gecikti…
Galatasaray

Galatasaray’a kötü haber! Fatih Terim’in dönüşü gecikti…

Yoğun kar yağışı nedeniyle kupadaki Boluspor-Galatasaray maçı ertelenirken, teknik direktör Fatih Terim'in de sahalara dönüşü gecikti. Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü ve hafta içindeki kupa sınavlarını es geçip 19. haftadaki Göztepe deplasmanında kulübesine dönecek.

16 Ocak 2019 08:34

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün oynanması gereken Boluspor-Galatasaray maçı elverişsiz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Bu erteleme Fatih Terim'in dönüşünü de geciktirdi.

Fatih Terim normal şartlar altında, ligdeki Ankaragücü maçında cezasını tamamlayıp gelecek hafta içindeki kupa rövanşında takımının başında olacaktı. Ancak dünkü erteleme, Terim'in dönüşünü de geciktirdi.

Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü ve hafta içindeki kupa sınavlarını es geçip 19. haftadaki Göztepe deplasmanında kulübesine dönecek.

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Son güncelleme 08:34 | 16 Ocak 2019
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18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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