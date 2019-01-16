Galatasaray Başkanı Cengiz: Ozan transferi gençlere ilham verecek

Mustafa Cengiz, Ozan Kabak’ın transferini, Galatasaray’ın gücünü ve vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden önemli bir başarı olarak değerlendirdi. Ozan’ın Stuttgart’a transferinin Türkiye’deki tüm altyapı oyuncularına ve gençlere ilham veren, rüyalarının gerçekleşebileceğine dair güven aşılayan bir gelişme olduğunu belirten Mustafa Cengiz, şunları söyledi:

“Ozan henüz 19 yaşında, Galatasaray’ın altyapısından yetişmiş hem çok yetenekli hem de ahlaklı bir sporcumuz. Bu yaşta bir gencin sadece 3 ay içinde değerini bu seviyeye yükseltmesi büyük bir başarı hikayesidir. Bu başarı hikayesinin mimarları da onu altyapıda yetiştiren teknik kadromuz ve kendisine verdiği güven ve destekle onu parlatan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkaran Fatih Terim’dir. Ozan Kabak’ın başarısı Türkiye’deki tüm altyapı oyuncularının ve gençlere umudunu tazelemiş, onlara rüyalarının gerçek olabileceğine dair inanç ve ilham vermiştir. Bu transfer aynı zamanda Galatasaray’ın gücünü, vizyonunu ortaya koyan ve Türk Futbolu açısından örnek teşkil eden bir gelişmedir. Türk Futbolunun gelişmesi hem sportif olarak hem de marka değeri yönünden dünyanın en büyük ligleri ile gerçek anlamda rekabete girmesi için kendi bünyemizden daha fazla Ozan’lar çıkarmalıyız. Galatasaray’ın evladı Ozan’a Galatasaray’a sunduğu katkılar için, ahlaklı ve ilkeli duruşu için teşekkür ediyorum. Yeni kulübünde ve kariyerinde başarılar diliyorum”. Galatasaray Ozan Kabak`ın Stuttgart`a transferini KAP`a bildirdi! Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirdi. Daha önce takımda kalacağı açıklanan 18 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Fatih Terim onay verdi. Ozan takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Almanya'ya gidecek. İlgili Haberi Oku

“DENGELİ VE AKILCI BİR YOL İZLİYORUZ”

Mustafa Cengiz, transfer çalışmalarıyla ilgili olarak da, “Galatasaray’ın menfaatleri çerçevesinde son derece dikkatli, dengeli ve akılcı adımlarla ilerliyoruz. Bizim boşa atılacak mermimiz yok. KPMG’nin raporunda da görüldüğü gibi Galatasaray’ı Avrupa’nın en başarılı mali yapılarından birine kavuşturma yolundayız. Sportif başarıdan ödün vermeden, mali ve idari disiplini koruyarak Galatasaray’ı çok aydınlık bir geleceğe kavuşturacağız. Camiamız ve taraftarımız bu konuda müsterih olsun. Tüm kulvarlarda, tüm branşlarda zirvede olan, gurur duyacakları bir Galatasaray görecekler” dedi.