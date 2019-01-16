Flaş iddia! İtalyan devleri Mesut Özil’in peşinde…

Arsenal’de menajer Unai Emery ile yıldızı barışmayan Mesut Özil’e iki İtalyan devi talip oldu.

Emery tarafından son maçlarda kadroya alınmayan Mesut Özil’e Serie A ekiplerinden Juventus ve Inter talip oldu. Arsenal, Emery’nin planlarında yer almayan Mesut Özil için gelecek teklifleri değerlendirip, 30 yaşındaki oyuncunun satışından kazanılacak parayla Denis Suarez ya da Yannick Carrasco’yu kadrosuna katmak istiyor.

Arsenal, takımın en çok kazanan ismi olan Mesut Özil’i iyi bir tekilfe bırakmaya sıcak bakıyor.

2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan Mesut Özil, son 3 lig maçında da kadroda yer almamıştı.

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