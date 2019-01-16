FIBA Şampiyonlar Ligi | Nizhny 72-75 Banvit

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 11. maçında Rusya ekibi Nizhny’yi 75-72 yendi. Nizhny kentindeki Nagorny Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-15 üstün tamamlayan konuk takım Banvit, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Banvit, üçüncü periyodunu 63-52 önde bitirdiği mücadeleden 75-72 galip ayrıldı. Banvit’te Gary Neal, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Nizhny’de Kendrick Perry’nin 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ligde Banvit, 11. haftada 7. galibiyetini, Nizhny ise 6. yenilgisini aldı. Beşiktaş Sompo Japan: 96 - Promitheas: 74 | FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu Beşiktaş Sompo Japon, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi Promitheas Patras'ı 96-74'lük skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku