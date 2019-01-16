SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'den Suriye'ye takviye: 18 üsse dağılacaklar
FIBA Şampiyonlar Ligi | Nizhny 72-75 Banvit
Diğer Ligler

FIBA Şampiyonlar Ligi | Nizhny 72-75 Banvit

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Banvit, deplasmanda Rus temsilcisi Nizhny'yi 75-72'lik skorla mağlup etti ve 11. haftada 7. galibiyetini aldı.

16 Ocak 2019 21:37

Banvit Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu’ndaki 11. maçında Rusya ekibi Nizhny’yi 75-72 yendi. Nizhny kentindeki Nagorny Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-15 üstün tamamlayan konuk takım Banvit, soyunma odasına da 49-42 önde gitti.

İkinci yarıda da skor üstünlüğünü elinde tutan Banvit, üçüncü periyodunu 63-52 önde bitirdiği mücadeleden 75-72 galip ayrıldı. Banvit’te Gary Neal, 21 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Nizhny’de Kendrick Perry’nin 15 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Ligde Banvit, 11. haftada 7. galibiyetini, Nizhny ise 6. yenilgisini aldı. 15 Ocak 2019 Beşiktaş Sompo Japan: 96 - Promitheas: 74 | FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu Beşiktaş Sompo Japon, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda evinde konuk ettiği Yunan temsilcisi Promitheas Patras'ı 96-74'lük skorla mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:37 | 16 Ocak 2019
banvit FIBA Şampiyonlar Ligi Nizhny
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR