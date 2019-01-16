Fatih Terim Belhanda ile görüştü! ‘Devre arasında gitme’

Ara transfer döneminde bir çok oyuncusu ile yollarını ayırma kararı alan ve transfer yapılamayınca kadroda ciddi bir sıkıntı içerisine giren Galatasaray’da şimdi de Belhanda belirsizliği yaşanıyor.

Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad’ın kadrosuna katmak istediği ve oldukça astronomik bir teklifle ikna ettiği Belhanda kararını vermeden önce Fatih Terim ile bir araya geldi.

Devre arasında bir çok oyuncusunu kaybeden Terim, Belhanda’nın gitmesini istemiyor. Bu nedenle Faslı oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam oldukça ısrarlı bir şekilde Belhanda’ya ‘Devre arasında ayrılma. Takımda en güvendiğim isimlerden birisin. Sana ihtiyacımız var’ dedi.

Bu görüşmenin ardından ayrılık kararını yeniden değerlendirmek isteyen Belhanda menajeriyle de görüşmek için süre istedi. Yıldız oyuncunun takımdaki durumu çok yakın bir tarihte netleşmiş olacak.

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