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Fatih Terim Belhanda ile görüştü! ‘Devre arasında gitme’
Galatasaray

Fatih Terim Belhanda ile görüştü! ‘Devre arasında gitme’

Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak edilen Younes Belhanda teknik direktör Fatih Terim ile bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad'dan iyi bir teklif alan Faslı yıldızına 'takımda kal sana ihtiyacımız var' dedi.

16 Ocak 2019 10:36

Ara transfer döneminde bir çok oyuncusu ile yollarını ayırma kararı alan ve transfer yapılamayınca kadroda ciddi bir sıkıntı içerisine giren Galatasaray’da şimdi de Belhanda belirsizliği yaşanıyor.

Suudi Arabistan Kulübü Al Ittihad’ın kadrosuna katmak istediği ve oldukça astronomik bir teklifle ikna ettiği Belhanda kararını vermeden önce Fatih Terim ile bir araya geldi.

Devre arasında bir çok oyuncusunu kaybeden Terim, Belhanda’nın gitmesini istemiyor. Bu nedenle Faslı oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli teknik adam oldukça ısrarlı bir şekilde Belhanda’ya ‘Devre arasında ayrılma. Takımda en güvendiğim isimlerden birisin. Sana ihtiyacımız var’ dedi.

Bu görüşmenin ardından ayrılık kararını yeniden değerlendirmek isteyen Belhanda menajeriyle de görüşmek için süre istedi. Yıldız oyuncunun takımdaki durumu çok yakın bir tarihte netleşmiş olacak.

16 Ocak 2019 Galatasaray`a kötü haber! Fatih Terim`in dönüşü gecikti... Yoğun kar yağışı nedeniyle kupadaki Boluspor-Galatasaray maçı ertelenirken, teknik direktör Fatih Terim'in de sahalara dönüşü gecikti. Tecrübeli teknik adam, Ankaragücü ve hafta içindeki kupa sınavlarını es geçip 19. haftadaki Göztepe deplasmanında kulübesine dönecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 10:36 | 16 Ocak 2019
Belhanda fatih terim
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