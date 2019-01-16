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Son Dakika: CHP’li başkan makam aracıyla aleme gitti!
Ekrem İmamoğlu Ali Koç’u ziyaret etti
Fenerbahçe

Ekrem İmamoğlu Ali Koç’u ziyaret etti

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'yi de ziyaret etti. Başkan Ali Koç'la bir araya gelen İmamoğlu, ''Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor.''

16 Ocak 2019 15:07
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile buluştu. Fenerbahçe Ülker Stadyumu’nda bir araya gelen ikili, keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. İmamoğlu, Koç’a Atatürk takvimi, özel baskı Nutuk, ”Karikatürlerle Atatürk” ve ”Sivas’ın 108 Günü” kitaplarını hediye etti.
Koç: İş birliğine hazırız
Görüşme sonrası kısa bir konuşma yapan İmamoğlu, ”İstanbul’un en büyük 3 markası Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tır. Hazır böyle değerler varken İBB çok da anlamlı münasabetler kuramadı kulüplerimizle. Büyük camia tarihine ulaşan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi unsurlarla daha yoğun ilgilenmeliyiz. Suni ortamlarda büyütülen ve farklı yere konumlanan kavramlar çok tutarlı ve kalıcı olamıyor” dedi. Koç da 3 markanın daha da geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
Son güncelleme 15:07 | 16 Ocak 2019
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