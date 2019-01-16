Cristiano Ronaldo attı, İtalya Süper Kupa Juventus’un oldu!

İtalya Süper Kupa maçında Juventus, Milan’ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan İtalya Süper Kupa maçında geçen sezonun lig ve kupa şampiyonu Juventus ile kupa finalisti Milan karşılaştı.

Juventus, 61. dakikada Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Maxi Lopez`den Wanda için şok iddia: Icardi yokken beni arıyor Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara için eski eşi Maxi Lopez'den şok bir iddia geldi. Icardi'nin kız kardeşi de bu tartışmalara katıldı ve Wanda'ya yüklendi İlgili Haberi Oku Bu sonuçla Juventus, 14. kez mücadele ettiği İtalya Süper Kupa’yı 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013 ve 2015’in ardından 8. defa kazandı. Ayrıca siyah-beyazlı ekip, Milan’ı geride bırakarak kupayı en fazla kazanan takım olmayı başardı.

Milan’da milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, karşılaşmada 90 dakika forma giydi. Juventus’ta Türk asıllı Alman milli futbolcu Emre Can, 64. dakikada Miralem Pjanic’in yerine oyuna dahil oldu. Milan’da Franck Kessie, 74. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kasımpaşa yeni transferi Simone Scuffet`i açıkladı! İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin 22 yaşındaki İtalyan kalecisi Simone Scuffet, Kasımpaşa ile sezon sonuna kadar anlaştı. İlgili Haberi Oku