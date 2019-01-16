SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'den Suriye'ye takviye: 18 üsse dağılacaklar
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi | Halkbank 1-3 Zenit Kazan
Diğer Sporlar

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi | Halkbank 1-3 Zenit Kazan

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Halkbank, konuğu son dört sezonun şampiyonu Zenit Kazan'a 3-1 mağlup oldu.

16 Ocak 2019 20:06

Voleybolda CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçında Halkbank, konuk ettiği Rusya temsilcisi Zenit Kazan’a 3-1 mağlup oldu. Mavi-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi’nde son 4 sezonun şampiyonu Zenit Kazan karşısında aldığı bu sonuçla grupta ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Halkbank, gruptaki 4. maçını Almanya temsilcisi United Volleys’le 30 Ocak Çarşamba günü Ankara’da oynayacak. TVF Başkent Voleybol Salonu’ndaki karşılaşma, saat 17.30’da başlayacak.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Daniele Rapisarda (İtalya), Susana Jativa Rodriguez (İspanya)

Halkbank: Sket, Furkan Aydın, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samed Güneş, Luburic (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Çam, Efe Bayram, Vefa Yılmaz)

Zenit Kazan: Volvich, Butko, Ngapeth, Likhosherstov, Mikhailov, Spiridonov (Krotkov, Verbov, Alekseev, Alekno, Surmachevskiy)

Setler: 15-25, 18-25, 26-24, 22-25

Süre: 102 dakika (24, 24, 28, 26) 16 Ocak 2019 VakıfBank: 3 - Beşiktaş: 2 Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 13. hafta mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk eden Vakıfbank, siyah beyazlıları 3-2 yendi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:06 | 16 Ocak 2019
CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi halkbank voleybol Zenit Kazan
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR