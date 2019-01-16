Celta Vigo, Emre Mor’dan kurtulmak istiyor…

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo’da forma giyen Emre Mor’un takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Marca’nın haberine göre 21 yaşındaki milli futbolcu; Roncaglia, Mazan ve Radoja ile birlikte transfer listesine konulan 4 oyuncudan biri konumunda.

Bonservis bedeli olarak ödenen 14 milyon Euro’yla kulüp tarihinin en pahalı ikinci futbolcusu konumunda olan Emre Mor’un performansı için haberde ve İspanyol kaynaklarda tamamen fiyasko yorumları yapılırken Celta Vigo’nun hedefinin birkaç milyon Euro da olsa bonservis bedeli elde edebilmek olduğu belirtildi. Emre Mor şoku! 4. kez kadro dışı... Türk futbolunun gelecekteki en büyük yıldızlarından biri olabilecek kapasiteye sahip olan ancak sürekli saha dışı olaylarla gündeme gelen Emre Mor Celta Vigo'da 4.kez kadro dışı bırakıldı. İlgili Haberi Oku Beklentilerin çok altında…

Borussia Dortmund’dan geçen sezonun başında 14 milyon Euro’ya transfer edilen Emre Mor ilk sezonunda, sadece 5’i ilk 11’de olmak üzere, çıktığı 25 resmi maçta 1 gol ve 2 asist kaydetti ve beklentilerin oldukça altında kaldı. Zaman disiplinsiz hareketleriyle de gündeme gelen Emre Mor, bu sezon ise 4’ü ilk 11’de olmak üzere 9 maça çıktı ve skor katkısı veremedi.

15 kez A Milli Takım forması giyen Emre Mor, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nin sona erdiği Ekim 2017’den bu yana Milli Takım’da da görev alamıyor. Son dakika... Galatasaray Ozan Kabak`ın Stuttgart`a transferini KAP`a bildirdi! Galatasaray'ın genç yıldızı Ozan Kabak 11 milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu. Galatasaray Ozan Kabak transferini KAP'a bildirdi. Daha önce takımda kalacağı açıklanan 18 yaşındaki futbolcunun transferi için teknik direktör Fatih Terim onay verdi. Ozan takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra Almanya'ya gidecek. İlgili Haberi Oku