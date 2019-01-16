CANLI İZLE: Trabzonspor Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor Balıkesirspor maçı canlı izle! Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Trabzonspor Balıkesirspor maçı bu akşam oynanıyor. 20.30’da başlayan mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Aşağıda yer alan linkten maçı canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR BALIKESİR SPOR MAÇI CANLI İZLE

TRABZONSPOR’UN İLK 11’i

Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Rodallega.

Trabzonspor, Balıkesirspor ile tarihinde ikinci kez kupada karşı karşıya gelecek. İki takım 2013-2014 sezonunda kupanın 4. kademesinde eşleşmişti. Balıkesirspor Baltok, kendi sahasındaki karşılaşmayı 3-1 kazanarak tek maç üzerinden oynanan turu geçen taraf olmuştu. Karadeniz ekibi, ikinci kez eşleştiği rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl sonra oynayacağı ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılmanın mücadelesini verecek.