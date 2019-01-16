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Beşiktaş, Ryan Babel ayrılığını resmen açıkladı
İngiltere Premier Lig

Beşiktaş, Ryan Babel ayrılığını resmen açıkladı

Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in Fulham'a transfer olduğunu resmen duyurdu. İngiliz ekibi 32 yaşındaki hücum oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

16 Ocak 2019 07:18

Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş, takımdan ayrılması kesinleşen Ryan Babel’in bonservisiyle birlikte Fulham’a transfer olduğunu duyurdu.

Hollandalı yıldız İngiltere’ye giderek kendisini sezon sonuna kadar İngiliz ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı.

Beşiktaş’tan 32 yaşındaki futbolcu Ryan Babel’in ayrılığı ile ilgili şu açıklama yapıldı;

“Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.

Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.”

Başarılı futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist yaptı.

BABEL’DEN İMZA SONRASI İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Fulham da transferi resmen duyururken İngiliz ekibinin resmi internet sitesine konuşan Babel, “Fulham’ın Premier Lig’de kalabileceğine inancım tam. Burada olma nedenlerinden biri de bu konuda yardımcı olabilmek” dedi.

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Son güncelleme 07:26 | 16 Ocak 2019
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