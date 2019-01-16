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Barcelona’dan teknik direktör tartışmalarına son! ‘Gelecek sene…’
İspanya La Liga

Barcelona’dan teknik direktör tartışmalarına son! ‘Gelecek sene…’

Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu, "Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona'nın teknik direktörü olacak" ifadelerini kullandı ve teknik direktör tartışmalarına son noktayı koydu

16 Ocak 2019 20:17

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, futbol takımı teknik direktörü Ernesto Valverde’nin gelecek sezon da görevde kalacağını açıkladı.

Bartomeu, kulüpteki geleceği tartışma konusu haline gelen teknik direktör Valverde ile ilgili İspanya basınına yaptığı açıklamada, “Ernesto Valverde, gelecek sezon da Barcelona’nın teknik direktörü olacak.” ifadesini kullandı.

İspanyol teknik adam Valverde’ye güveninin tam olduğunu belirten Bartomeu, “Teknik direktörümüze inanıyoruz. Kulüpte harika iş çıkarıyor. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak doğru kişi olduğunu düşünüyoruz. Valverde, zeki bir insan. Soyunma odasında dengeyi sağlamayı biliyor. Kulübün oyun tarzına hakim. Oyunu okuyabiliyor ve istediğimiz sonuçları almakta başarılı.” değerlendirmesinde bulundu.

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Son güncelleme 20:20 | 16 Ocak 2019
barcelona Jose Valverde Josep Maria Bartomeu
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