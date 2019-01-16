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Babel’in yeni takımı Fulham’da yumruklu kavga
İngiltere Premier Lig

Babel’in yeni takımı Fulham’da yumruklu kavga

Ryan Babel'in yeni takımı Fulham'ın golcüleri Aleksandar Mitrovic ile Aboubakar Kamara'nın takımın toplu yoga dersinde yumruk yumruğa kavga ettiği ortaya çıktı.

16 Ocak 2019 09:21

Takımı rahatlatmak için yapılan yoga dersinde yaşanan kavga teknik direktör Ranieri’yi şoka uğrattı.

İkili arasındaki gerginlik geçtiğimiz haftalarda oynanan Huddersfield maçında yaşanan penaltı kullanma tartışmasına dayanıyor.

İngiltere Premier League'in 20. haftasında Fulham, konuğu Huddersfield Town'ı 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya iki Fulham oyuncusu Aleksandar Mitrovic ve Aboubakar Kamara'nın penaltı tartışması damga vurmuştu.

Maçtan sonra Fulham Menajeri Claudio Ranieri ise açıklamasında Kamara için sert ifadeler kullanmıştı. Maçın ardından Ranieri, “Penaltı pozisyonunda Aboubakar Kamara'ya ‘Topu Mitrovic'e bırak, penaltıcımız o' dedim. İnanılmaz bir durum. Beni dinlemedi. Bana saygı göstermedi, kulübe, takıma, taraftarların hiçbirine saygı göstermedi. Onu öldürmek istedim. Penaltıcımız Mitrovic, o kadar” şeklinde konuşmuştu.

16 Ocak 2019 Beşiktaş, Ryan Babel ayrılığını resmen açıkladı Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in Fulham'a transfer olduğunu resmen duyurdu. İngiliz ekibi 32 yaşındaki hücum oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:26 | 16 Ocak 2019
Aboubakar Kamara Aleksandar Mitrovic Fulham kavga ryan babel
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