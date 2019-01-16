Babel’in yeni takımı Fulham’da yumruklu kavga

Takımı rahatlatmak için yapılan yoga dersinde yaşanan kavga teknik direktör Ranieri’yi şoka uğrattı.

İkili arasındaki gerginlik geçtiğimiz haftalarda oynanan Huddersfield maçında yaşanan penaltı kullanma tartışmasına dayanıyor.

İngiltere Premier League'in 20. haftasında Fulham, konuğu Huddersfield Town'ı 1-0 mağlup ederken karşılaşmaya iki Fulham oyuncusu Aleksandar Mitrovic ve Aboubakar Kamara'nın penaltı tartışması damga vurmuştu.

Maçtan sonra Fulham Menajeri Claudio Ranieri ise açıklamasında Kamara için sert ifadeler kullanmıştı. Maçın ardından Ranieri, “Penaltı pozisyonunda Aboubakar Kamara'ya ‘Topu Mitrovic'e bırak, penaltıcımız o' dedim. İnanılmaz bir durum. Beni dinlemedi. Bana saygı göstermedi, kulübe, takıma, taraftarların hiçbirine saygı göstermedi. Onu öldürmek istedim. Penaltıcımız Mitrovic, o kadar” şeklinde konuşmuştu.

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