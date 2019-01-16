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Altay’da Helder Tavares imzayı attı
TFF 1.Lig

Altay’da Helder Tavares imzayı attı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, Portekiz Süper Ligi'nde mücadele eden Tondela'dan Helder Tavares'i renklerine bağladı.

16 Ocak 2019 18:02

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay’ın daha önce prensipte anlaştığı Portekizli orta saha oyuncusu Helder Tavares, 1.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Antalya kampının ardından İzmir’deki antrenmanlara da katılan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla başarılı olmak istediğini söyledi.

Portekiz’in Tondela takımından transfer edilen, Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nda da forma giyen Helder Tavares, İzmir ekibinin ara transfer döneminde sözleşme imzalattığı 5’inci futbolcu oldu. Altay dış transferde Tatos, Putsila, Merter ve Oğuz Han’la da el sıkışmıştı. 11 Ocak 2019 Manisaspor'un transfer yasağında sona gelindi TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Manisaspor'un önünde büyük sorun teşkil eden transfer yasağında sona yaklaşıldı. Şu ana kadar yasak koyduran teknik adam ve futbolculardan tamamına yakını yasağı kaldırırken Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, yasağı kaldıran isimlere camia adına teşekkürlerini sundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:02 | 16 Ocak 2019
altay Helder Tavares Spor Toto 1. Lig
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