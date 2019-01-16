Abdurrahim Albayrak’tan şaşırtan transfer yanıtı!

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ertelenen Boluspor maçının ardından TRT Spor’a açıklamalarda bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda elverişsiz hava koşulları nedeniyle ertelenen Boluspor maçının ardından konuşan Abdurrahim Albayrak, muhabirin transfer sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

“Transferi biz de çok merak ediyoruz”

Muhabirin “Transferle ilgili ne söyleyeceksiniz? Taraftar çok merak ediyor.” sorusuna Albayrak, “Transferi biz de çok merak ediyoruz.” sözleriyle yanıt verdi.

Bu cevap sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

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