Yıldız futbolcudan vefa örneği! Yetiştiği kulübü kurtardı

SKOR DIŞ HABERLER Bir dönem Borussia Dortmund forması altında sergilediği performansla kulübün efsane isimleri arasında yer alan Polonyalı futbolcu Jakub Blaszczykowski, yetiştiği kulüp olan Wisla Krakow’a geri döndü. Jakub Blaszczykowski, Wisla Krakow formasını ücret almadan giymeyi kabul ederken, 265 bin pound (1 milyon 860 bin TL) da bağışta bulundu.

Ekonomik krizle boğuşan Wisla Krakow’a yardım etmek için kolları sıvayan Jakub Blaszczykowski’nin bu hareketi, taraftarlardan büyük beğeni aldı. Polonya Ligi’nde en çok şampiyonluk yaşayan ikinci takım olan Wisla Krakow, Jakub Blaszczykowski’nin jesti sonrası batmaktan kurtuldu. Wisla Krakow yönetimi, Jakub Blaszczykowski’nin cebinden verdiği bağış ile kulübe el konulmasını erteleyecek zamanı kazanmış oldu.

Jakub Blaszczykowski’nin tam 9 yıl formasını giydiği Borussia Dortmund takımı da yıldız futbolcunun hareketini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Borussia Dortmund’un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda “Kubamıza yetiştiği kulüp Wisla Krakow’a ücret almadan imza attığı ve bağışta bulunduğu için büyük saygı duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

All respect to our Kuba, who is on the verge of joining his boyhood club Wisla Krakow without pay and has assisted them financially to help revive the Polish side pic.twitter.com/IkRdWobzFy

— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 12 Ocak 2019