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Son dakika! Trabzonspor ayrılığı KAP’a bildirdi!
Trabzonspor

Son dakika! Trabzonspor ayrılığı KAP’a bildirdi!

Son dakika! Trabzonspor, Juraj Kucka'nın transferi için Parma ile anlaşıldığını KAP'a bildirdi. 31 yaşındaki oyuncu İtalyan kulübüne imzayı atarken bordo mavili ekip transferin rakamlarını da açıkladı...

15 Ocak 2019 18:17

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor, Juraj Kucka’nın resmen Parma’ya transfer olduğunu açıkladı.

Bordo mavili ekip KAP’a yaptığı açıklama ile Jurac Kucka transferi için Parma’nın fesih bedeli olarak 4 milyon 760 bin Euro ve ayrıca 238 bin Euro FIFA dayanışma katkısı ödeyeceğini açıkladı.

Öte yandan Kucka’nın 4 milyon 875 bin Euro alacağına karşılık, 3 milyon 375 bin Euro ödenmesine ve transfer nedeniyle Karol Csonto’ya 200 bin Euro ödenmesine karar verildi.

31 yaşındaki Slovak futbolcu bu sezon Trabzonspor formasıyla 8’i Spor Toto Süper Lig’de ve 2’si Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere 10 resmi maçta görev yaptı. Bir asisti bulunan Kucka, geçen sezon ise 28 resmi maçta 3 gol ve 5 asist kaydetmişti.

İşte Trabzonspor’un KAP’a yaptığı detaylı açıklama;

Öte yandan ilerleyen saatlerde Juraj Kucka, Parma ile sözleşme imzaladı.

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Son güncelleme 20:03 | 15 Ocak 2019
Juraj Kucka kap spor toto süper lig trabzonspor
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