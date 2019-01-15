SON DAKİKA | Galatasaray, Marcao’nun bonservis bedelini ve yıllık kazancını açıkladı!

Galatasaray, Chaves’ten transfer ettiği ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki Breziyalı savunmacı Marcao’nun maliyetini açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip genç futbolcunun bonservisi için Portekiz takımına 4 milyon Euro ödeneceğini belirtti.

Öte yandan Marcao’ya bu sezonun kalan kısmı için 400 bin Euro, diğer 3 sezonda ise sırasıyla 800, 850 ve 900 bin Euro garanti ücret ödeyeceği aktarıldı.

Marcos Do Nascimento Teixeira Transferinin Detayları Hakkında Detaylar https://t.co/qlu8Kp91nn pic.twitter.com/yeEPQOOrWh — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 15 Ocak 2019

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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