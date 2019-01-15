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SON DAKİKA | Galatasaray, Marcao’nun bonservis bedelini ve yıllık kazancını açıkladı!
Galatasaray

SON DAKİKA | Galatasaray, Marcao’nun bonservis bedelini ve yıllık kazancını açıkladı!

Son dakika! Galatasaray'ın yeni transferi Marcao için Chaves kulübüne 4 milyon Euro ödeneceği açıklanırken Brezilyalı futbolcunun yıllık kazancı da KAP'a bildirildi.

15 Ocak 2019 21:58

Galatasaray, Chaves’ten transfer ettiği ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı 22 yaşındaki Breziyalı savunmacı Marcao’nun maliyetini açıkladı.

Sarı kırmızılı ekip genç futbolcunun bonservisi için Portekiz takımına 4 milyon Euro ödeneceğini belirtti.

Öte yandan Marcao’ya bu sezonun kalan kısmı için 400 bin Euro, diğer 3 sezonda ise sırasıyla 800, 850 ve 900 bin Euro garanti ücret ödeyeceği aktarıldı.

İşte Galatasaray’ın KAP’a yaptığı açıklama;

“Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira (Marcao) ve kulübü Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 4.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcunun kendisiyle de 2018-2019 futbol sezonundan başlamak üzere 3.5 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

2018-2019 sezonu için net 400.000 EUR sabit transfer ücreti

2019-2020 sezonu için net 800.000 EUR sabit transfer ücreti

2020-2021 sezonu için net 850.000 EUR sabit transfer ücreti

2021-2022 sezonu için net 900.000 EUR sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Son güncelleme 23:21 | 15 Ocak 2019
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