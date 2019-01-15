SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’li başkan makam aracıyla aleme gitti!
SON DAKİKA | Beşiktaş genç Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı!
Beşiktaş

SON DAKİKA | Beşiktaş genç Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı!

Beşiktaş, Dusseldorf forması giyen 19 yaşındaki milli futbolcu Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı.

15 Ocak 2019 12:40

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmayı istediği 19 yaşındaki milli futbolcu Muhayer Oktay'ı transfer etti.

Muhayer Oktay Kimdir?

28 Nisan 1999 Almanya Hagen doğumlu olan orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

Fortuna Düsseldorf alt yapısında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fortuna U19 takımında çıktığı 28 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Fortuna Düsseldorf 2 takımına yükseldi.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyen Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.

14 Ocak 2019 Ölene kadar Sunderland: Tanıdık bir çöküş hikayesi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:53 | 15 Ocak 2019
transfer
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR