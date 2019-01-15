SON DAKİKA | Beşiktaş genç Muhayer Oktay’ı kadrosuna kattı!

Beşiktaş, bir süredir kadrosuna katmayı istediği 19 yaşındaki milli futbolcu Muhayer Oktay'ı transfer etti.

Muhayer Oktay Kimdir?

28 Nisan 1999 Almanya Hagen doğumlu olan orta saha oyuncusu 1.75 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

Fortuna Düsseldorf alt yapısında forma giyen 19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fortuna U19 takımında çıktığı 28 maçta 8 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve Fortuna Düsseldorf 2 takımına yükseldi.

Türkiye U18, U19 ve U21 formalarını toplamda 24 kez giyen Muhayer Oktay 6 gol atma başarısı gösterdi.

Ölene kadar Sunderland: Tanıdık bir çöküş hikayesi İlgili Haberi Oku