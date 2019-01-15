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Şahika Ercümen Antarktika’da dalış yapacak
Diğer Sporlar

Şahika Ercümen Antarktika’da dalış yapacak

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, Antarktika'da dalış yapacak.

15 Ocak 2019 10:21

Şahika Ercümen, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi teknik koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi” için “beyaz kıta”ya gidecek.

Milli sporcu, 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferleri kapsamında ocak ayı sonunda gideceği Antarktika’da dalış gerçekleştirecek.

Araştırma gemisi ile 30 günde kutbu geçecek Şahika, yaptığı açıklamada, zorlu şartlar nedeniyle bu süreçte telefon, internet gibi iletişim organlarının olmayacağını belirtti.

Daha önce insanla karşılaşmamış balinalar, penguenler ve foklarla zorlu bir parkurda dalış yapacağına dikkati çeken Şahika, “Kilometrelerce uzanan buzdağlarına yapacağımız dalışları imkanlar dahilinde görüntüleyeceğiz ve belgeselini yapmaya çalışacağız.” ifadesini kullandı.

Dünyanın en sıra dışı yerlerinden biri olan bu özel bölgede Türkiye’yi temsil edeceği için çok heyecanlı ve gururlu olduğunu belirten milli sporcu, aynı zamanda Antarktika’ya Türk Bilim Üssü kurulması için gerçekleşecek bu seferin önemine işaret etti.

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Son güncelleme 10:22 | 15 Ocak 2019
Şahika Ercümen
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