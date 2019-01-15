Ryan Babel’den Beşiktaş’a veda

Beşiktaş’tan İngiltere temsilcisi Fulham’a transfer olan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, siyah-beyazlı kulüp için veda mesajı yayımladı.

Instagram hesabından paylaştığı mesajda, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı maçlar ve şampiyonluk sevinçlerini içeren görüntülere yer veren Babel, “En büyük dileğim, dolu bir Vodafone Park’ta elimde mikrofon ile Beşiktaş’taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım. Harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum.” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünü takip etmeyi sürdüreceğini belirten 32 yaşındaki futbolcu, “Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum. Tekrardan başarılı olacağınıza eminim.” yorumunu yaptı.

Son dakika! Beşiktaş, Ryan Babel ayrılığını resmen açıkladı Son dakika! Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in Fulham'a transfer olduğunu resmen duyurdu. İngiliz ekibi 32 yaşındaki hücum oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. İlgili Haberi Oku