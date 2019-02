Ryan Babel’den Beşiktaş’a veda

View this post on Instagram

My biggest wish was to say goodbye in a full vodafone park with a mic in my hand to show my gratitude and appreciation all the people from @besiktas ! Ive met some great people in the past 2.5 years and i am grateful that i was able to play week in week out for great fans I promise our ways will cross again one day and i will look forward to that day! I will continue to follow the club and i am sure you guys will be successful again. Benim en büyük dileğim dolu bir Vodafone Park'ta elimde mikrofon ile @besiktas ‘taki herkese teşekkürlerimi sunmak ve minnetimi göstermekti. Bu iki buçuk senede harika insanlarla tanıştım, ve harika taraftarlarımızın önünde oynayabildiğim için gururluyum Yollarımızın bir gün tekrardan kesişeceğine ve o günü bekleyeceğime söz veriyorum! Klubü takip etmeye devam edeceğim, ve tekrardan başarılı olacağınıza eminim.