Petr Cech futbolu bırakacağını açıkladı!

Arsenal’in 36 yaşındaki kalecisi Petr Cech, sezon sonunda futbolu bırakacağını açıkladı… Twitter hesabından bir açıklama yapan Cech, profesyonel futbolculuğa tam 20 yıl önce başladığını söyledi. Sezon sonunda futbolu bırakmanın doğru zaman olduğunu dile getiren tecrübeli file bekçisi “Premier Lig’de 15 yıl oynadım ve kazanılabilecek her şeyi kazandım” dedi. Kariyerine 1999’da ülkesinin Chmel takımında başlayan Cech, Sparta Prag, Rennes ve Chelsea kulüplerinde oynadıktan sonra 2015 yazında Arsenal’e transfer oldu.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea’de bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal’de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazandı. 36 yaşındaki file bekçisi, Çekya Milli Takımı formasını da 124 kez giydi.

36 yaşındaki Petr Cech’in kariyeri

443 PL Maçı

1005 Kurtarış

202 Gol Yemediği Maç

4 Premier League

5 FA Cup

3 Lig Kupası

1 Şampiyonlar Ligi

1 Avrupa Ligi