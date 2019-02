NFL ekibi New York Jets’in yeni koçu Adam Gase’in ilk basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER NFL ekiplerinden New York Jets’te normal sezonun sona ermesinin ve Jets’in 16 takımlı AFC’yi 15. sırada bitirmesinin ardından takımın koçu Todd Bowles’ın görevine son verildi ve son iki sezonda Miami Dolphins’i çalıştıran 40 yaşındaki koç Adam Gase, Jets’in yeni hocası oldu.

Buraya kadar her şey normaldi ancak gündeme damga vuran ve sosyal medyayı sallayan olay, Gase’in tanıtıldığı basın toplantısı oldu. New York Jets’in başına geçmesinin heyecanından mıdır bilinmez ancak toplantı boyunca Adam Gase’in göz hareketleri ve mimikleri sporseverlerin dikkatini çekti.

Gase’in hal ve hareketlerine anlam veremeyen taraftarlar, 40 yaşındaki koçu derhal bir sosyal medya fenomenine çevirdi ve Gase hakkında yapılan eğlenceli ‘meme’ler (bizdeki ‘caps’lere benzer) sosyal medyada gündemi oluşturdu. ‘Meme’ kültüründen bihaber olduğunu söyleyen Gase, konuyla ilgili “Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Twitter veya Instagram hesabım yok. İnternete girmiyorum. Aslında televizyon dahi izlemiyorum, film izliyorum” dedi.

Kullanıcıların bazısı 16 maçlık sezonu 12 mağlubiyetle tamamlayan Jets’in içinde bulunduğu durumun Gase’e hemen sirayet ettiğini savundu, bazısı ise Miami’den dev metropol New York’a gelişine nazaran “New York’a hoş geldin” ifadesiyle Gaze’in hallerini paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

Meme : First time #Gase faces Tom Brady as the Jets HC. https://t.co/KQLhWFx0QC

this adam gase press conference is something else. pic.twitter.com/jPOMwtnS4G

This is some press conference. pic.twitter.com/vZxBs0gWeG

Adam Gase has his eyes on the prize. Literally.

TWITTER: “Ha ha look at Adam Gase, looking bug-eyed and Nic Cage-level crazy during his introductory press conference, like he’s already been driven mad by the job.”

JETS FANS [chanting]: “One of us! One of us! One of us!” pic.twitter.com/9uuk0di2yw

— Greg Wyshynski (@wyshynski) 14 Ocak 2019