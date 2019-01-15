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NFL ekibi New York Jets’in yeni koçu Adam Gase’in ilk basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu!
Diğer Sporlar

NFL ekibi New York Jets’in yeni koçu Adam Gase’in ilk basın toplantısı sosyal medyaya damga vurdu!

NFL ekibi New York Jets'in yeni koçu Adam Gase oldu. 40 yaşındaki çalıştırıcı ilk basın toplantısında sosyal medyada gündeme oturdu. Göz hareketleri ve mimikleri ile izleyenlere anlam veremedikleri anlar yaşatan Gase'in halleri Twitter'a damga vurdu.

15 Ocak 2019 19:32

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER NFL ekiplerinden New York Jets’te normal sezonun sona ermesinin ve Jets’in 16 takımlı AFC’yi 15. sırada bitirmesinin ardından takımın koçu Todd Bowles’ın görevine son verildi ve son iki sezonda Miami Dolphins’i çalıştıran 40 yaşındaki koç Adam Gase, Jets’in yeni hocası oldu.

Buraya kadar her şey normaldi ancak gündeme damga vuran ve sosyal medyayı sallayan olay, Gase’in tanıtıldığı basın toplantısı oldu. New York Jets’in başına geçmesinin heyecanından mıdır bilinmez ancak toplantı boyunca Adam Gase’in göz hareketleri ve mimikleri sporseverlerin dikkatini çekti.

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Gase’in hal ve hareketlerine anlam veremeyen taraftarlar, 40 yaşındaki koçu derhal bir sosyal medya fenomenine çevirdi ve Gase hakkında yapılan eğlenceli ‘meme’ler (bizdeki ‘caps’lere benzer) sosyal medyada gündemi oluşturdu. ‘Meme’ kültüründen bihaber olduğunu söyleyen Gase, konuyla ilgili “Ne anlama geldiğini bile bilmiyorum. Twitter veya Instagram hesabım yok. İnternete girmiyorum. Aslında televizyon dahi izlemiyorum, film izliyorum” dedi.

Kullanıcıların bazısı 16 maçlık sezonu 12 mağlubiyetle tamamlayan Jets’in içinde bulunduğu durumun Gase’e hemen sirayet ettiğini savundu, bazısı ise Miami’den dev metropol New York’a gelişine nazaran “New York’a hoş geldin” ifadesiyle Gaze’in hallerini paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

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Son güncelleme 19:32 | 15 Ocak 2019
Adam Gase instagram Miami Dolphins New York Jets nfl Todd Bowles twitter
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