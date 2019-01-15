SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD’nin Irak raporunda ‘savaşın kazanını İran’ ifadesi yer aldı
Manchester City 3 golle kazandı
İngiltere Premier Lig

Manchester City 3 golle kazandı

Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton'u ağırlayan Manchester City, rakibini 3-0 mağlup etti

15 Ocak 2019 07:18

İngiltere Premier Lig’de zirve mücadelesi veren takımlardan Manchester City, Wolverhampton’u 3-0 yendi.

Ligin 22. haftasının kapanış maçında Etihad Stadı’nda Wolverhampton’u konuk eden Manchester City, 10 ve 39. dakikalarda Gabriel Jesus’un golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Maçın ikinci yarısında da oyunun kontrolünü elinde bulunduran Manchester City, 78. dakikada Conor Coady’nin kendi kalesine attığı golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Wolverhampton’da Willy Boly 19. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Manchester City'nin 9-0 kazandığı İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında Burton Albion ağlarına 4 gol bırakan Brezilyalı yıldız Gabriel Jesus, ligde de attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu.

Wolverhampton galibiyetiyle 53 puana yükselen Manchester City, 22. hafta sonunda lider Liverpool’un 4 puan gerisinde ikinci sıradaki yerini korudu.

14 Ocak 2019 Mesut Özil Amine Gülşe ile nişanlandı Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, uzun süredir birlikte olduğu Amine Gülşe ile nişanlandı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:18 | 15 Ocak 2019
ingiltere Manchester City Wolverhampton
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
01/02/2019 - 20:30
-
Göztepe S.K.
Yeni Malatyaspor
02/02/2019 - 13:30
-
Kayserispor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR