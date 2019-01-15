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MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-2 Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-2 Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İki takım arasındaki rövanş maçı 22 Ocak'ta oynanacak.

15 Ocak 2019 18:10

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Akhisarspor’u ağırlayan Kayserispor, mücadeleyi 2-1 mağlubiyetle tamamladı.

Konuk ekip Akhisarspor 15. dakikada Adrien Regattin’in golüyle 1-0 öne geçerken 37. dakikada Atila Turan’ın kendi kalesine attığı golle durum 2-0’a geldi.

İlk yarı bu skorla sona ererken ev sahibi Kayserispor’un maçtaki tek golü 78. dakikada Tjaronn Chery’den geldi.

İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 22 Ocak’ta Akhisar’da oynanacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Cem Satman, Ata Yıldırım

İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 10 Kucher), Atila Turan (Dk. 66 Umut Bulut), Şamil Çinaz, Mensah, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 46 Varela), Deniz Türüç, Chery, Kravets

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Aykut Çeviker (Dk. 58 Serginho), Sissoko, Josue, Regattin (Dk. 46 Onur Ayık), Manu (Dk. 72 Barbosa), Bokila

Goller: Dk. 16 Regattin, Dk. 37 Atila Turan (Kendi kalesine) (Akhisarspor), Dk. 78 Chery (Penaltıdan) (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 90+9 Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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Son güncelleme 18:41 | 15 Ocak 2019
Akhisarspor kayserispor Ziraat Türkiye Kupası
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