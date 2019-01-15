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MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-3 Göztepe | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu
Ziraat Türkiye Kupası

MAÇ SONUCU | Antalyaspor 3-3 Göztepe | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Antalyaspor, Göztepe'yi konuk etti. Gençlerin forma giydiği nefes kesen karşılaşmada 23 Ocak'ta oynanacak rövanş öncesi taraflar sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

15 Ocak 2019 20:07

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Antalyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Nefes kesen maçta taraflar sahadan 3-3’lük beraberlikle ayrıldı. 23 Ocak’ta oynanacak rövanş karşılaşması öncesi konuk ekip Göztepe deplasman golleri ile avantajı elde eden taraf oldu.

Ev sahibi Antalyaspor’un gollerini Mevlüt Erdinç (9 ve pen. 69) ve Jean-Armel Drole kaydetti. Göztepe’nin sayıları ise 50’de Axel Ngando, 58’de Kado ve 86’da penaltıdan Celso Borges’ten geldi.

Gençlik ateşi!

Göztepe’de kaleyi 18 yaşındaki genç kaleci Eren Bilen korurken ev sahibi Antalyaspor’da Halil İbrahim Sevinç (16), Sergen Yatağan (19), Harun Alpsoy (21), Birkan Öksüz (22) ve Mustafa İnan (18) görev yaptı. 15 Ocak 2019 MAÇ SONUCU | Kayserispor 1-2 Akhisarspor | Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk maçında Kayserispor sahasında ağırladığı Akhisarspor'a 2-1 mağlup oldu. İki takım arasındaki rövanş maçı 22 Ocak'ta oynanacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:07 | 15 Ocak 2019
Antalyaspor göztepe Ziraat Türkiye Kupası
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