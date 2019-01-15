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Katelyn Ohashi’nin performansı tıklanma rekoru kırıyor!

ABD'nin Kalifornia kentinde düzenlenen üniversiteler arası jimnastik yarışmasına Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) takımıyla katılan Katelyn Ohashi'nin, Michael Jackson'ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği koreografik performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Ohashi'nin o videosu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı.

15 Ocak 2019 07:02

Kaliforniya Üniversitesi’nden (UCLA) jimnastik sporcusu Katelyn Ohashi, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin Anaheim kentinde düzenlenen (Collegiate Challenge) üniversiteler arası jimnastik yarışmasında sergilediği performansla kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü müzisyen Michael Jackson’ın en çok sevilen parçalarından oluşan bir kolaj ile figürlerini harmanlayan 20 yaşındaki genç atletin koreografisi izleyenlerin büyük beğenisi topladı.

TAM PUAN ALDI

Ohashi’nin yarışmanın her bir jürisi tarafından 10 tam puan kazanan 1 buçuk dakikalık performansı, seyirciler tarafından çok beğenilirken, genç sporcunun figürlerini sergilediği sırada salonda uzun süre alkışın durmadığı görüldü.

TAKIMINI ZAFERE TAŞIDI

Ohashi’nin sergilediği kusursuz performans UCLA kadın jimnastik takımını yarışmada zafere taşıdı.

TRAFİK KAZASI VE SAKATLIKLARIN ARDINDAN GELEN ŞAMPİYONLUK

UCLA takımına 2015 senesinde katılan Ohashi, ABD Jimnastik Milli Takımı için mücadele etmiş ancak daha sonra sırtındaki kırık ve her iki omzundaki bağlarda oluşan kopma sebebiyle milli takımı bırakmak zorunda kalmıştı.

Ohashi geçen Nisan ayında takımının NCAA Women’s Gymnastics Championships’i (Amerikan Kolej Sporları Kurumu Kadın Jimnastik Şampiyonası) kazanmasının ardından yaptığı açıklamada, takımının şampiyona için St. Louis’e yapacağı yolculuktan bir gece önce ciddi bir trafik kazası geçirdiğini duyurmuştu.

Son güncelleme 07:02 | 15 Ocak 2019
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