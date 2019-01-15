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Harry Kane’den Tottenham’a kötü haber!
İngiltere Premier Lig

Harry Kane’den Tottenham’a kötü haber!

Tottenham, 25 yaşındaki İngiliz forvet Harry Kane'in sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

15 Ocak 2019 20:45

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’ın golcü futbolcusu Harry Kane, sakatlığı nedeniyle mart ayına kadar sahalardan uzak kalacak.

Tottenham Kulübü, pazar günü Manchester United’a 1-0 kaybedilen maçta sol ayak bileğinden sakatlanan Kane’in mart ayına kadar forma giyemeyeceğini duyurdu.

Bu sezon Tottenham’da 31 maça çıkan 25 yaşındaki İngiliz futbolcu Kane, 20 gol attı.

Son güncelleme 20:45 | 15 Ocak 2019
Harry Kane Tottenham
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