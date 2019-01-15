SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ABD'den Suriye'ye takviye: 18 üsse dağılacaklar
Giresunspor’dan Barcelona’ya ‘fındık’ teklifinden sonra ‘maç’ teklifi!
Alt Ligler

Giresunspor’dan Barcelona’ya ‘fındık’ teklifinden sonra ‘maç’ teklifi!

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, dünya devi Barcelona’ya sosyal medya üzerinden sürpriz bir teklifte bulunarak Barça köyüne fındık yemeye davet etmişti. Barçalı köylüler ise bu teklife yenisini ekleyerek Barcelona’ya meydan okudu. Köylüler, Katalan ekibinin köylerine gelmesi halinde onların karşısına rakip takım çıkacaklarını ifade ettiler.

15 Ocak 2019 16:18

Barça Köyü Muhtarı Bülent Uslu, yaptığı açıklamada, köylerinin böylesi büyük bir kulüp tarafından bilinmesinin gurur verici olduğunu söyledi. Barça'nın Giresun'da merkeze bağlı bir köy olduğunu kaydeden Muhtar Uslu, “Barça Giresun'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta 950 nüfusa sahip merkezi bir köy. Barcelona bizi daha önce duymuş ve bize selam yollamış. Biz de buradan kendilerine Aleykümselam diyoruz ve selamını köyümüz ve Giresun adına alıyoruz. Biz onları köyümüze davet ediyoruz, buyurup gelsinler. Giresunumuzun fındığı ile meşhur olduğunu yazmışlar. Fındığımızın tadına bakabilirler ve bir etkinlik yapabiliriz” dedi.

Barcelona'nın karşısına Barça köyü olarak takım çıkartmak istediklerini ve dostluk maçı yapmak istediklerini ifade eden Muhtar Uslu şöyle devam etti: “Burada Barçaspor adında bir mahalle takımımız var. Biz onlara karşı mahalle olarak takım çıkartabiliriz. Kendileri de gelirse köyümüzün merkezinde maç yapabiliriz. Eğer gelirlerse hazırlıklı gelsinler. Biz biraz güçlüyüz. Biz burada fındıkla besleniyoruz onlardan biraz farkımız olabilir.”

Köylüler ise Barcelona gibi dünya devi bir takımı köylerinde misafir etmekten gurur duyacaklarını belirterek İspanyol ekibini Barça köyüne davet ettiler.

11 Ocak 2019 Giresunspor`da Aykut Demir için karar çıktı! Giresunspor'da kadro dışı bırakılan Aykut Demir affedildi. Yıldız futbolcunun devre arası kampına katılarak çalışmalara başladığı öğrenildi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:50 | 15 Ocak 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 20:00
-
Kasimpasa S.K.
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
Yeni Malatyaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
18 11 38
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
18 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR