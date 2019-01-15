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Galatasaray’a Marcao’yu satan Chaves, kadrosuna Spor Toto Süper Lig’den takviye yaptı!
Galatasaray

Galatasaray’a Marcao’yu satan Chaves, kadrosuna Spor Toto Süper Lig’den takviye yaptı!

Marcao'nun eski kulübü Chaves, kadrosuna Spor Toto Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nden takviye yaptı. Portekiz temsilcisi, bu sezon ligde forma şansı bulamayan ve sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Erdem Şen'i kadrosuna kattı.

15 Ocak 2019 22:34

Brezilyalı stoper Marcao’yu Galatasaray’a satan Portekiz ekibi Chaves, MKE Ankaragücü’nde forma giyen ve takımla sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Erdem Şen’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Belçika asıllı 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda dört maça çıkarken, Süper Lig’de forma şansı bulamamıştı.

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Erdem Sen #valentestransmontanos

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Kariyerinde Çaykur Rizespor, Giresunspor, Samsunspor ve Gaziantepspor deneyimleri bulunan Erdem Şen, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını bir başka Portekiz temsilcisi Maritimo’da geçirdi. Maritimo formasıyla iki sezonda 4’ü geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere 52 resmi maça çıkan Erdem, 3 gol kaydetti.

15 Ocak 2019 SON DAKİKA | Galatasaray, Marcao`nun bonservis bedelini ve yıllık kazancını açıkladı! Son dakika! Galatasaray'ın yeni transferi Marcao için Chaves kulübüne 4 milyon Euro ödeneceği açıklanırken Brezilyalı futbolcunun yıllık kazancı da KAP'a bildirildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:34 | 15 Ocak 2019
Chaves Erdem Şen galatasaray maritimo MKE Ankaragücü spor toto süper lig
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