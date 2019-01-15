Galatasaray’a Marcao’yu satan Chaves, kadrosuna Spor Toto Süper Lig’den takviye yaptı!

Brezilyalı stoper Marcao’yu Galatasaray’a satan Portekiz ekibi Chaves, MKE Ankaragücü’nde forma giyen ve takımla sözleşmesini fesheden orta saha oyuncusu Erdem Şen’i sezon sonuna kadar renklerine bağladı. Belçika asıllı 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda dört maça çıkarken, Süper Lig’de forma şansı bulamamıştı.

View this post on Instagram Erdem Sen #valentestransmontanos A post shared by Grupo Desportivo de Chaves (@grupo_desportivo_chaves) on Jan 15, 2019 at 9:19am PST

Kariyerinde Çaykur Rizespor, Giresunspor, Samsunspor ve Gaziantepspor deneyimleri bulunan Erdem Şen, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarını bir başka Portekiz temsilcisi Maritimo’da geçirdi. Maritimo formasıyla iki sezonda 4’ü geçen sezon UEFA Avrupa Ligi’nde olmak üzere 52 resmi maça çıkan Erdem, 3 gol kaydetti.

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