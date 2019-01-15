Galatasaray kupa maçı ertelendi mi? Boluspor Galatasaray saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Boluspor maçı ile kupa mesaisine başlıyor. Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk maç öncesinde Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Boluspor karşısında çıkıyor. Her iki takım da 22 Ocak'ta oynanacak rövanş maçı öncesi sahada avantajlı skor ile ayrılmak istiyor. Ancak Türkiye Kupası maçı tatil edilebilir. Boluspor Galatasaray karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Stadyumu karla kaplandı. Federasyon maçın oynanabilmesi adına saha zeminin 19.50’ye kadar hazır hale getirilmesini istedi. Kadro dışı bırakılan Eren Derdiyok yerine Sinan Gümüş'ün tek forvet olarak 11'de başlaması bekleniyor. Boluspor Galatasaray maçına kısa bir süre kala taraftarlar maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediyor? Peki, Boluspor Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BOLUSPOR GALATASARAY HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bugün Boluspor ile karşılaşacak. Boluspor'un evinde Galatasaray'ı ağırlayacağı maçı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Bolu Atatürk Stadı'nda saat 19.50'de başlayacak karşılaşma atv ekranlarından canlı yayınlanacak.

Yılın en yoğun kar yağışlarından birinin yaşandığı Bolu’da maçın oynanacağı Atatürk Stadı tamamen beyaz örtüyle kaplandı. 10-15 santimlik kar kalınlığının olduğu statta zemin temizleme çalışmaları başlatıldı.

BOLUSPOR GALATASARARAY MAÇI İLK 11

BOLUSPOR: Gökhan, Mutlu, Dimov, Diarra, Ufuk, İshak, Yusuf Emre, Sebaihi, Mustafa, Akabueze, Özgür Can Özcan.

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Gökay Güney, Selçuk, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Ziraat Türkiye Kupası’nda Boluspor Galatasaray maçı öncesi Atatürk Stadı zemini kar ve buzla kaplandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle Boluspor Galatasaray maçı ertelenmesine kesin gözü ile bakılıyor.

GALATASARAY'IN TÜRKİYE KUPASI KADROSU

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk ayağında Boluspor ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Mariano Ferreira, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Gökay Güney, Ozan Kabak, Celil Yüksel, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli.