Futbolcunun üzerine yıldırım düştü!

Brezilya 20 yaş altı liginde Agua Santa ile Atletıco Minerio arasında oynanan maç aşırı yağış ve fırtınalı bir havada başladı. İkinci yarının 47. dakikasında, kameralar yerde kalan Atletico Minerio’lu oyuncu çektiği sırada yıldırım düştü.

Sahanın da suyla kaplı olması, elektrik akımının yayılmasına sebep oldu. Hatta oyuncuların akımı hissettiği görüldü.

Oyuncular maçı bırakıp hemen yedek kulübelerine koştu. O sırada yıldırımın Agua Santa’lı oyuncu Henrique’nin üzerine düştüğü anlaşıldı. Oyuncunun yedek kulübesinde kendini yere bırakmasının ardından sağlık ekibi müdahale etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan oyuncunun durumunun iyi olduğu bildirildi.