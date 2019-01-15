Cengiz Ünder için bir dev daha sıraya girdi!

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın, Tottenham, Arsenal ve Bayern Münih’in ardından Cengiz Ünder ile ilgilendiği iddia edildi.

Roma’da sergilediği performansla dünya devlerinin dikkatini üzerine çekmeyi başaran milli futbolcu Cengiz Ünder, sezon sonunda İtalyan ekibinden ayrılmaya çok yakın.

ESPN’de yer alan habere göre; 21 yaşındaki kanat oyuncusu için şu ana kadar en ciddi teklifi Bayern Münih’in yaptığı belirtilirken Roma’nın Cengiz Ünder için 50 milyon Euro’luk bir bedel biçtiği öğrenildi.

İngiltere’den Tottenham ve Arsenal’in de radarında olan Cengiz Ünder için Manchester United da devreye girdi ancak teknik direktör konusundaki belirsizlik nedeniyle henüz bir teklif yapılmadı.

Jose Mourinho’nun görevden alınmasıyla teknik direktörlük koltuğuna oturtulan Norveçli Ole Gunnar Solskjaer, ilk 6 maçından galibiyetle ayrılarak bütün otoriteleri şaşırtmayı başardı.

Solskjaer ile ilk etapta sezon sonuna kadar devam etmeyi planlayan Manchester United yönetimi bu seriden sonra Norveçli çalıştırıcı ile uzun süreli bir sözleşme imzalamayı düşünüyor.

YÖNETİM ARA TRANSFERDE DESTEKLİYOR ANCAK…

Bunun üzerine Manchester United yönetimi, ara transferde Solskjaer’in isteklerinin yerine getirilmesi konusunda destek verme kararı aldı ancak Roma kulübü Cengiz Ünder’i sezon sonuna kadar takımda tutmakta kararlı.

Genç futbolcu bu sezon Roma formasıyla çıktığı 24 maçta 6 gol atıp 9 asist yaptı.

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