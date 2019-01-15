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Cedric Bakambu’nun Bursaspor aşkı
Bursaspor

Cedric Bakambu’nun Bursaspor aşkı

Bursaspor'un eski futbolcusu Cedric Bakambu, bu kez de yeşil beyaz formalı paylaşımıyla taraftarın gönlünü fethetti.

15 Ocak 2019 12:32

Her fırsatta Bursaspor sevgisini dile getiren ve dünyanın önde gelen futbolcularını Bursaspor’a çağıran Kongolu oyuncu Cedric Bakambu, Bursaspor formasıyla paylaşım yaptı. Video özellikle yeşil beyazlı taraftarlardan yoğun ilgi görürken, taraftarlardan Bakambu’ya destek mesajları yağdı.

31 Aralık 2018 Cedric Bakambu, Bursaspor ile bağını koparmıyor Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından Bursa'yı çok özlediğini yazdı. Chris Mavinga'nın kendisine yazması üzerine ise Bakambu, deneyimli savunmacıyı Bursaspor'a davet etti. İlgili Haberi Oku

Bursaspor’un 2014/15 sezonunda formasını terleten Cedric Bakambu, o sezon sonunda İspanya’nın Villarreal Kulübü’ne 7.5 milyon Euro’ya transfer olmuş, daha sonra da 40 milyon Euro’luk bir rakama Çin’in BJ Sinobo Guoan Kulübü için Çin’in yolunu tutmuştu.

15 Ocak 2019 Katelyn Ohashi`nin performansı tıklanma rekoru kırıyor! ABD'nin Kalifornia kentinde düzenlenen üniversiteler arası jimnastik yarışmasına Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) takımıyla katılan Katelyn Ohashi'nin, Michael Jackson'ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği koreografik performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Ohashi'nin o videosu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. İlgili Haberi Oku

Bakambu daha önce de Mesut Özil, Ricardo Quaresma ve Chris Mavinga’ya Bursaspor’a gelmesi yönünde davette bulunmuştu.

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

New version of the old me @play.global

Cédric Bakambu (@bakambu17)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 12:32 | 15 Ocak 2019
bursaspor cedric bakambu
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