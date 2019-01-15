Cedric Bakambu’nun Bursaspor aşkı

Her fırsatta Bursaspor sevgisini dile getiren ve dünyanın önde gelen futbolcularını Bursaspor’a çağıran Kongolu oyuncu Cedric Bakambu, Bursaspor formasıyla paylaşım yaptı. Video özellikle yeşil beyazlı taraftarlardan yoğun ilgi görürken, taraftarlardan Bakambu’ya destek mesajları yağdı.

Cedric Bakambu, Bursaspor ile bağını koparmıyor Bursaspor'un eski oyuncusu Cedric Bakambu, sosyal medya hesabından Bursa'yı çok özlediğini yazdı. Chris Mavinga'nın kendisine yazması üzerine ise Bakambu, deneyimli savunmacıyı Bursaspor'a davet etti. İlgili Haberi Oku

Bursaspor’un 2014/15 sezonunda formasını terleten Cedric Bakambu, o sezon sonunda İspanya’nın Villarreal Kulübü’ne 7.5 milyon Euro’ya transfer olmuş, daha sonra da 40 milyon Euro’luk bir rakama Çin’in BJ Sinobo Guoan Kulübü için Çin’in yolunu tutmuştu.

Katelyn Ohashi`nin performansı tıklanma rekoru kırıyor! ABD'nin Kalifornia kentinde düzenlenen üniversiteler arası jimnastik yarışmasına Kaliforniya Üniversitesi (UCLA) takımıyla katılan Katelyn Ohashi'nin, Michael Jackson'ın unutulmaz şarkılarına yer verdiği koreografik performansı izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Ohashi'nin o videosu sosyal medyada tıklanma rekorları kırdı. İlgili Haberi Oku

Bakambu daha önce de Mesut Özil, Ricardo Quaresma ve Chris Mavinga’ya Bursaspor’a gelmesi yönünde davette bulunmuştu.